Seleção de Ancelotti só empata em jogo “morno”

Embora seja apenas o primeiro jogo sob seu comando, Carlo Ancelotti gostou da atuação do time brasileiro no empate sem gols contra o Equador em Guayaquil. O técnico da seleção disse depois do jogo que o time brasileiro apresentou uma defesa sólida, mas o ataque tem muito a melhorar. O Brasil arremessou apenas duas vezes contra o gol do Equador e isso tem que ser aprimorado. O próximo jogo da seleção brasileira será na próxima terça-feira em Itaquera, São Paulo, contra o Paraguai, que venceu o Uruguai sem muitas dificuldades. Será a estreia de Carlo Ancelotti diante da torcida brasileira.

As melhores oportunidades vieram através de Vini Jr., ainda longe de ser o atacante dos sonhos do torcedor brasileiro. Embora tenha feito uma partida apenas discreta, Vini Jr, teve a melhor atuação com a camisa da seleção brasileira. O atacante do Real Madrid deu muito trabalho aos defensores do Equador, passando pelos adversários, levando as jogadas até a linha de fundo. Após a partida, Carlo Ancelotti valorizou o empate e exaltou a defesa brasileira. “Vi a equipe melhor com a bola, com um jogo um pouco mais fluido. No final, foi um bom resultado, saímos satisfeitos e com confiança para o próximo jogo”, concluiu o treinador. Após o empate no Equador, o Brasil ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias.

Pottker deixa o Atlético

A saída de Willian Pottker pegou muita gente de surpresa. Atacante de 31 anos deixou o Dragão para jogar no CRB de Alagoas, um dos times de melhor campanha na série B. Pottker é o segundo jogador a deixar o Antônio Accioly esse ano. O primeiro foi o volante Leo Naldi que se transferiu para o Criciúma. Adson Batista afirmou que a saída de Willian Pottker foi em comum acordo entre o Clube e o atleta. Adson disse ainda que o jogador “não entregou técnicamente o que queríamos” e por isso decidiu liberá-lo para acertar com o time alagoano. Pottker disputou 19 jogos, fez três gols e foi o único jogador do Atlético que entrou na seleção do campeonato goiano, em eleição dos cronistas esportivos.

Diego Torres está de saída

A diretoria do Vila também anunciou saídas no grupo, com os desligamentos do meia argentino Diego Torres e do coordenador técnico Yuri Naves. Diego Torres iniciou a temporada sendo a esperança no comando do meio de campo, mas perdeu espaço e ultimamente aparecia sempre no banco de reservas. O argentino deixa o Vila com um gol e cinco assistências. Torres tinha contrato com o Vila Nova até o dia 10 de dezembro de 2025. O Guarani de Campinas pode ser o destino do jogador no restante da temporada. O desligamento de Diego Torres faz parte do planejamento da diretoria que pretende reduzir a folha de pagamento para adequar o orçamento do clube. Jogadores que não estão correspondendo também poderão deixar o colorado.

MOSAICO…

+++ O Atlético faz campanha ruim no campeonato brasileiro. Está a 2 pontos da zona de rebaixamento e liga o sinal de alerta. O desempenho fraco do Dragão foge das expectativas da diretoria atleticana.

+++ O Goiás é líder da série B desde a 7ª rodada e ficará no topo da competição pelo menos por mais duas rodadas se ganhar do Volta Redonda no próximo domingo.

+++ Trindade e Guanabara City iniciam final inédita no campeonato goiano sub-20. A primeira partida será disputada hoje em Trindade com entrada franca. O segundo jogo da final será realizado no Estádio Olímpico.

+++ O lateral esquerdo Nícolas, atualmente jogando pelo Ceará, foi sondado pelo Goiás para a sequência da série B. As conversas não evoluíram e o time esmeraldino busca outras alternativas para a posição.

+++ Mais uma vez sem técnico na série A, o Sport Recife, que faz péssima campanha na competição, procura um substituto para a vaga do portguês Antônio Oliveira. Vagner Mancini é um dos preferidos pelo Sport.

+++ Deixar o Goiás num momento tão especial na série B, para assumir o Sport, lanterna da série A, seria uma péssima escolha de Vagner Mancini, caso aceite sair do Goiás. Ninguém acredita nessa possibilidade.

+++ Espanha bate a França em jogo de 9 gols, partida válida pela Liga das Nações. O jovem atacante espanhol Yamal proporcionou mais um espetáculo para o torcedor, marcando dois gols para o time da Espanha.

