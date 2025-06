Em São Paulo, Caiado destaca avanço do agro goiano durante evento internacional

O governador Ronaldo Caiado destacou o avanço do agro goiano e criticou a atuação do governo federal nas áreas econômica, de infraestrutura e segurança, durante sua participação no Global Agribusiness Forum 2025, em São Paulo, nesta quinta-feira (5/6). O chefe do Executivo goiano participou do painel “Governadores do Agro”, ocasião em que defendeu a necessidade de segurança jurídica e garantia de prerrogativas aos governadores para a evolução do setor, visando atrair novos investimentos.

Caiado afirmou que o agro brasileiro passa por difíceis desafios, principalmente no âmbito econômico, com cada vez mais cobranças de tributos. “Não se obtém um plano agrícola de qualidade quando estamos em um país sem equilíbrio fiscal. Tivemos 25 alterações e novas cobranças de impostos”, criticou o governador, ao dizer que o setor agropecuário brasileiro não tem o devido suporte, mesmo sendo a maior referência na preservação do meio ambiente.

Em contraponto, Caiado lembrou que o setor rural goiano passa por um momento de paz. “Temos um batalhão rural equipado com os armamentos mais modernos, com internet via satélite, com todas as propriedades georreferenciadas. Hoje, o cidadão mora na propriedade dele, tem tranquilidade para trabalhar e nós estamos combatendo duramente a criminalidade no estado”, destacou.

Para Caiado, os investimentos do Governo de Goiás na área de segurança pública foram determinantes para o estado avançar atingido o dobro do crescimento do país. “Sabemos das dificuldades que temos de enfrentar com leis que são totalmente complacentes com a bandidagem. Mas temos de superar isso, dando comando às nossas polícias, com liberdade para agir. É importante ficar claro que realmente o crime não pode crescer no Brasil”, asseverou.

Caiado lembrou ainda que Goiás aprovou uma lei que impede a invasão de terras em seu território, mas que está sendo contestada no Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, é preciso que os governadores tenham prerrogativa para tomar decisões em seus estados e é “com seriedade, segurança e política de inteligência que damos condições de crescimento e paz para o setor”. O agronegócio foi o setor que mais contribuiu para o resultado positivo na balança comercial de Goiás em 2024. O setor foi responsável por 82,04% do total das exportações em 2024, somando US$ 10,05 bilhões.

Infraestrutura

Durante o painel, Caiado comentou ainda sobre a ineficaz malha ferroviária brasileira e os entraves burocráticos históricos para sua expansão. “Ela está nos primórdios. Desde quando eu era deputado, em 1991, já existia projeto para chegar ao Pacífico. Mas nunca chegamos. Hoje, Goiás conta com a Ferrovia Norte-Sul e também com a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Fora isso, não temos mais apoio logístico no país, o que é fundamental”, observou.

Para ele, mesmo com todo o potencial e riqueza, o país não consegue explorar o tema devido a discussões ambientais. “A ministra acha que isso vai prejudicar o meio ambiente ou gerar fome no Brasil. Mas a lei aprovada no Senado diz que a prerrogativa deve ser dos governadores, e nós, sim, temos responsabilidade ambiental, pois conhecemos os nossos estados”, complementou.

“O que o Brasil vive hoje é falta de integração entre os poderes. A autonomia existe, mas a harmonia também é obrigatória de ser implantada por norma constitucional. Não cabe num presidencialismo um governador que não impõe suas regras. Ele que foi eleito, é seu plano de governo que foi aprovado pela população, ele que tem de estar à frente das ações”, ressaltou Caiado.

O evento

O painel Governadores do Agro abordou a importância do setor para o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos estados. O evento teve como moderador o diretor institucional da XP Investimentos, Rafael Furlanetti. Participaram do debate outros três governadores: Tarcísio de Freitas (São Paulo), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), e Antônio Denarium (Roraima). Tarcísio destacou que a revisão da infraestrutura e a preservação do meio ambiente, aliados à sustentabilidade, são questões absolutamente conciliáveis. “A questão do meio ambiente não é ficar apenas no discurso e na ideologia do exercício. Mas sim colocar em prática”, comentou.

Organizado pela Datagro, o Fórum é um dos pilares do Global Agribusiness Festival, que ocorre nos dias 5 e 6 de junho, na capital paulista. Trata-se de um dos maiores festivais de cultura agro do mundo. Além de reforçar a importância do agro no cenário econômico brasileiro e internacional, o evento propõe o debate sobre os rumos do setor e seus principais desafios, principalmente em relação às mudanças climáticas, preservação de recursos naturais e soluções sustentáveis para uma população em crescimento.

TCE-GO concede cautelar para suspender procedimento da Seduc