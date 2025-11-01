Sem patrocínio, Aparecidense pode encerrar atividades

Esse foi o desabafo do presidente do Clube, Wilson Passarinho, ao falar da temporada difícil da Aparecidense, que, mesmo com muitas dificuldades, fez uma boa campanha na Série D. Nos bastidores, a Aparecidense vive um momento financeiro extremamente complicado. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia, Passarinho falou da falta de patrocínio da Prefeitura Municipal, o que, segundo ele, para um Clube do interior é um desastre.

O presidente projeta um campeonato goiano de grandes dificuldades. Dessa forma, a solução é simples: “Ou viramos uma SAF ou fechamos as portas”, disse Passarinho. Segundo o dirigente, “felizmente existe uma negociação bem encaminhada junto a um banco digital mineiro, e creio eu que, ainda este ano, poderemos concluir o processo de transformação da Aparecidense em SAF. Wilson Passarinho disse ainda que a dívida do Clube gira em torno de dois milhões e duzentos mil reais. O estado crítico da saúde financeira do Clube causa impactos desde as categorias de base até a equipe profissional.

Sem time para o campeonato – Até o momento, a Aparecidense é o único participante do campeonato goiano que não contratou nenhum jogador ou membro da comissão técnica para o Goianão de 2026, portanto, temos que nos apegar a essa SAF para não fecharmos as portas de vez”, disse Passarinho. A continuar assim, no próximo ano, a tendência é que o Camaleão dispute apenas os campeonatos estaduais sub-17 e sub-20. “Não há como sustentar todos os jogadores desde o sub-13”, disse o Presidente.

Procurado pelo presidente da Aparecidense, o Prefeito Leandro Vilela negou qualquer possibilidade de ajuda da Prefeitura na forma de patrocínio para a Aparecidense. Alegou que encontrou a Prefeitura Municipal em situação muito difícil, com muitas dívidas da gestão anterior que ainda estão sendo pagas pela administração atual. Segundo Passarinho, equipes do interior precisam do apoio do poder público municipal para se viabilizar, caso contrário, tem que fechar. Diante dessa realidade, Wilson Passarinho não vê alternativa para a Aparecidense, ou acerta a entrada da SAF ou não participa do campeonato goiano, nem das demais competições do calendário do próximo ano.

Atlético já começou a reformulação para 2026

Sem possibilidades de acesso à Série A, o Atlético Goianiense apenas cumpre tabela nas quatro partidas que restam para encerrar o campeonato brasileiro da Série B. Sem perspectivas no restante da temporada, o presidente Adson Batista já iniciou o processo de reformulação do elenco para 2026, começando com o volante Castro, de 30 anos, que foi contratado junto ao Strongest, da Bolívia, time pelo qual jogou a Copa Libertadores.

Castro foi contratado para atuar como zagueiro e volante, mas não se firmou no time principal, jogou apenas quatro partidas como titular do time rubronegro, mas em nenhuma dessas partidas, atuou os 90 minutos. Além de Castro, o Atlético já está definindo quais jogadores vão deixar o Clube e também aqueles que vão permanecer. Por enquanto, a Diretoria evita falar em nomes, mas a reformulação do elenco vai ser significativa. Cerca de 22 atletas têm vínculos terminando no final deste ano. Todos serão observados por Adson Batista nestas quatro partidas que restam ao time na Série B, quem aproveitar melhor as oportunidades poderá ter seus contratos renovados.

João Fonseca tem série de vitórias interrompida

João Fonseca, o jovem tenista brasileiro que encanta o mundo, teve interrompida uma série de sete vitórias. Encarou o russo Karen Khachanov, 14º no ranking mundial, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris e perdeu por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, em uma hora e 50 minutos. Foi a primeira partida do brasileiro na nova quadra central do torneio parisiense, que pertence ao segundo escalão do circuito profissional. A quadra tem capacidade para 17,5 mil espectadores.

O jovem tenista brasileiro é um prodígio nas quadras de tênis, nasceu em Ipanema, no Rio de Janeiro e começou a jogar tênis aos 4 anos no Country Club do Rio, que ficava ao lado de sua casa. Fonseca se tornou o número 1 no ranking mundial juvenil após conquistar o título no US Open Juvenil, além de ser um dos principais responsáveis pela primeira conquista da Copa Davis para o Brasil. Aos 17 anos, foi o primeiro brasileiro da história a terminar a temporada como número 1 do ranking de juniores.

Aos 18 anos, em 16 de janeiro de 2025, foi campeão da ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, sendo o brasileiro mais jovem e o sétimo mais jovem do mundo a conquistar um título de ATP Tour. Aos 19 anos, em 26 de outubro de 2025, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um título de ATP 500, vencendo a competição de Basel, ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0. O título da ATP 500 da Basileia, na Suíça, fez João Fonseca subir 18 posições no ranking do tênis profissional. Ele havia terminado 2024 em 145º lugar, hoje é o 28º, acumulando R$ 13,7 milhões em premiação.

CURTAS

>>> Depois de 34 rodadas, o Vila Nova tem sua segunda pior campanha desde seu retorno à Série B. O Tigre ocupa a 12ª posição com 44 pontos conquistados em 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

>>> Já pensando na temporada de 2026, o Vila acertou a saída do volante Miticov, de 23 anos. O atleta não estava sendo aproveitado pelo técnico Umberto Louzer e deve se apresentar ao Betim-MG, dono de seus direitos federativos.

>>> As eleições para o Conselho do Vila Nova estão marcadas para o dia 17 de novembro. O novo presidente vai marcar a data para eleição da nova diretoria executiva.

>>> O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio aparece na lista dos 25 que vão disputar o prêmio de melhor do mundo. Raphael Claus é outro brasileiro que concorre ao título máximo da arbitragem mundial.

>>> A definição vai acontecer no próximo dia 10 de dezembro, sendo que o Júri internacional será composto por membros da IFFHS – International Federation of Football Statistics, jornalistas esportivos e especialistas do futebol de 120 países.

>>> Durante participação no programa Boleiragem, da Rádio Bandeirantes, Adson Batista mandou recado para o Goiás dizendo para não confiar em vitórias do Atlético, se quiser se classificar para a Série A.

>>> “Esse povo não tem alma, não tem espírito”, disse Adson se referindo aos jogadores do Atlético, que não se empolgaram com a premiação de R$ 10 milhões oferecida a eles pela classificação à elite do futebol brasileiro.