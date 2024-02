Semad alerta para chuvas que devem permanecer em Goiás

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás está fazendo um alerta para as chuvas que ainda vem continuar nos próximos dias no estado.

Segundo o meteorologista André Amorim, o alerta vale principalmente para toda a população da parte Centro-Norte do Estado, já que é uma área onde tem muita nebulosidade e calor, o que favorece chuvas intensas.

De acordo com a Semad, na Cidade de Goiás, as chuvas atingiram quase 90 milímetros. Por causa do aumento do nível do Rio Vermelho, o hospital da cidade precisou ser evacuado e o acervo do Museu Casa de Cora precisou ser transferido.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fazem o monitoramento de toda região.