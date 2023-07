Semad avalia animais em risco de extinção em Goiás

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está realizando um levantamento com mais de duas mil espécies da fauna de Goiás. Os dados, reunidos no projeto GoList são produzidos por 24 bolsistas de graduação e pós-graduação do curso de Zoologia da Universidade Federal de Goiás (UFG), com a coordenação de sete pesquisadores especialistas nos grupos taxonômicos estudados.

O objetivo é apurar as mais diversas espécies, como a distribuição geográfica, dados populacionais, de história de vida e outros em um sistema batizado de BioData, que será utilizado por pesquisadores na avaliação de risco de extinção das espécies. “Pode ser, por exemplo, que exista uma espécie ameaçada em Goiás, mas não reconhecida nacionalmente. Com as informações em mãos, teremos condições de estabelecer as estratégias mais adequadas”, explica a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis. Atualmente, os dados sobre risco de extinção a nível nacional são produzidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio).

Com base nos dados que estão sendo compilados, especialistas vão se reunir em oficinas, ao longo de 14 meses, para realizar a avaliação de risco de extinção por espécie. Há algumas que provavelmente estarão na lista com risco maior, como o pato-mergulhão, tamanduá-bandeira, boto-do-Araguaia e onça pintada. “Os benefícios do projeto vão além do interesse por espécies ameaçadas de extinção, pois sistematiza e amplia o conhecimento sobre a nossa diversidade, além de motivar novas pesquisas e ações de conservação”, explica Franciele Peixoto, analista ambiental que está, em nome da Semad, na coordenação do projeto.