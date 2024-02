Semad e PRF apreendem madeira de origem amazônica

Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam dois caminhões com madeira da Amazônia e sem documento de origem florestal (DOF) na barreira que fica no km 192 da BR-153, no município de Uruaçu. As duas mercadorias somam 38,6 metros cúbicos.

Com a carga apreendida, seria possível produzir o equivalente a 927 tábuas nos moldes usados pela construção civil. Se todas fossem enfileiradas, o comprimento seria de cinco quilômetros. “Essa é a maior apreensão de madeira sem DOF feita pela Semad nos últimos meses”, afirma Rodrigo Pinheiro Bastos, gerente de Fiscalização Ambiental e Inteligência da secretaria.

Os dois caminhões foram flagrados na barreira da PRF em momentos diferentes, um na segunda e outro na terça-feira. A princípio, não existe ligação entre eles. O motorista do caminhão abordado na segunda-feira (29/01) disse aos policiais que saiu do Pará com destino ao Paraná. Ele transportava uma carga de 3,25 metros cúbicos de espécie de madeira amazônica chamada Angelim Vermelho.

O caminhão abordado na terça-feira era um bitrem, com capacidade de transporte bem maior. Levava 35,4 metros cúbicos de madeira de uma espécie chamada Acapu. O motorista relatou aos agentes na situação que o destino final seria o município de Anápolis. Tanto Angelim Vermelho, quanto Acapu são consideradas madeiras nobres, usadas em larga escala na construção civil.

A venda e a receptação de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença emitida por órgão ambiental é crime tipificado pela Lei Federal de Crimes Ambientais n° 9.605/1998, com pena que pode chegar a detenção de um ano e multa. Além das implicações criminais, os responsáveis também terão que lidar com as sanções administrativas. Os dois veículos foram apreendidos.

Duplicação da GO-213

Toda a madeira foi doada para o 2º Batalhão Ferroviário do Exército. “Ela está sendo usada em estruturas de apoio à obra de duplicação e restauração da GO-213, no trecho entre Morrinhos e Caldas Novas”, afirma o capitão do Exército Brasileiro Ulisses Costa. “A doação da Semad proporcionou economia aos cofres públicos”.

O projeto de duplicação de 48 km da GO-213 está sendo realizado pelo Exército, via convênio assinado com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

“Já utilizamos parte da madeira na construção da usina de asfalto e do posto de gasolina que darão suporte à obra. O posto terá dois tanques de 30 mil litros cada e a fundação vai ser com estaca de madeira, que ajuda a dissipar a força sobre a terra e impede o posto de afundar”, explica Ulisses.

O capitão afirma que o Exército receberá a visita do governador Ronaldo Caiado no canteiro de obras no dia 6 de fevereiro. “Faremos questão de agradecê-lo pela doação feita pela Semad e parabenizá-lo pelo trabalho de excelência feito pelo governo na seara ambiental”, completa.