Semana do Orgulho: HGG promove força-tarefa de cirurgias plásticas para população LGBTQIAPN+

Em celebração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado no próximo dia 28 de junho, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES/GO) e Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG realiza mais uma ação concentrada de cirurgias plásticas contemplando pacientes do Serviço Transexualizador – Ambulatório TX do HGG. Até o dia 30 de junho, serão realizados 12 procedimentos cirúrgicos, incluindo mastectomias para homens trans, mamoplastias com colocação de prótese mamária para mulheres trans, além de procedimentos de tireoplastia e histeretomia. A iniciativa que reafirma o compromisso do Estado com a saúde integral e o respeito à diversidade, também é uma forma de reduzir a fila de procedimentos eletivos aguardados pelos usuários do Sistema único de Saúde (SUS).

Por meio do Ambulatório TX, a unidade oferece desde 2017, acolhimento, atendimento médico e multiprofissional a pessoas transexuais e travestis, promovendo cuidado humanizado, escuta qualificada e o acesso a serviços de saúde com dignidade e equidade. Até o momento, o HGG já realizou, aproximadamente, 18 mil atendimentos ambulatoriais; mais de 270 cirurgias transexualizadoras, sendo 76 de redesignação sexual, procedimento cirúrgico que altera as características genitais de uma pessoa para que correspondam ao gênero com o qual ela se identifica.

O Serviço Transexualizador engloba atendimento ambulatorial, com acompanhamento clínico, pré e pós-operatório, além da hormonioterapia, na qual a unidade fornece, desde fevereiro deste ano, a dispensação de medicamentos para a terapia hormonal de homens e mulheres trans. O serviço também contempla o atendimento hospitalar, que inclui a realização de cirurgias e acompanhamento pré e pós-operatório. As duas frentes de atuação contam com assistência interdisciplinar e multiprofissional de especialistas das áreas de psiquiatria, psicologia, assistência social, endocrinologia, clínico geral, enfermagem, ginecologia, urologia, cirurgia plástica, e fonoaudiologia.

De acordo com a coordenadora do Serviço Transexualizador – Ambulatório TX, médica ginecologista Bruna Landeiro, promover a ação concentrada de cirurgias durante a semana do Orgulho é uma oportunidade de reforçar o compromisso com a dignidade, a saúde e o bem-estar de uma população que enfrenta diversos desafios para ter seus direitos reconhecidos, inclusive no acesso à saúde. “Participar dessa ação é motivo de orgulho e de responsabilidade. Sabemos o quanto essas cirurgias podem impactar positivamente a autoestima e a qualidade de vida dessas pessoas, e é extremamente gratificante poder contribuir para isso com acolhimento, respeito, cuidado e união de toda a equipe”, afirmou

Para o diretor-geral do HGG, José Cláudio Romero, “atuar nesse campo é essencial para garantir os direitos dessas populações historicamente vulnerabilizadas, fortalecendo a inclusão, o respeito às identidades de gênero e o protagonismo na construção de trajetórias mais saudáveis e livres de preconceito.”

Hospital Ensino

Em 2024, o HGG ofertou por meio do Programa de Treinamento Avançado no Processo Transexualizador, uma capacitação para médicos de todo país, visando a ampliação do acesso ao serviço para a população trans. Com o programa de treinamento, a unidade capacitou profissionais para atuarem em cirurgias e ambulatórios TX em outras unidades da federação, reforçando o quadro de médicos especializados.

Além disso, a fim de expandir os atendimentos, a unidade realizou um curso de capacitação técnica para as equipes dos Ambulatórios Especializados do Processo Transexualizador nas policlínicas de Formosa, Quirinópolis, São Luís de Montes Belos e Goianésia, agregando os serviços de atendimento a população trans que já funcionam nas cidades de Senador Canedo e Itumbiara, no estado de Goiás.

Sobre o Ambulatório TX

O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi – HGG foi a primeira unidade pública estadual a oferecer o Serviço Transexualizador, em Goiás, com atendimentos ambulatoriais e acompanhamento médico e multiprofissional, estabelecendo uma rede de cuidados, conforme as normatizações da portaria nº 2.803/2013 do Ministério da Saúde, que contempla o atendimento a pessoas transexuais, travestis e outras identidades de gênero.