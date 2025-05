Semana terá manhãs com temperaturas amenas em todo o estado

A semana tem início em Goiás com tempo estável e predomínio de sol em todas as regiões do estado. A tendência de manhãs com temperaturas amenas a frias se mantém, com tardes quentes, prevê o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Na quarta-feira (28) haverá o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, o que pode levar à formação de áreas de instabilidade no Estado de Goiás, com possibilidade de chuvas irregulares acompanhadas de rajadas de vento.

Já na quinta-feira, após a passagem da frente fria, haverá o avanço de uma massa de ar frio de origem polar que irá provocar queda nas temperaturas mínimas, com destaque na parte Centro-Sul de Goiás.

Em Goiânia, o dia terá predomínio de sol, com a temperatura máxima podendo chegar a 32 graus e umidade relativa do ar variando entre 35% e 85%. O nascer do sol será às 6h36 e o pôr do sol, às 17h51.

A temperatura máxima hoje pode chegar a 36 graus na Região Oeste do estado e a 35 graus nas regiões Norte e Sul. Em Jataí, Ipameri, Morrinhos e Cristalina, a mínima chegou a 14 graus na madrugada de hoje.

