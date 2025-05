Sinos São João e São Lucas chegam a Trindade nesta segunda-feira

Os sinos São João e São Lucas desembarcam nesta segunda-feira (25), às 8h, na Avenida Manoel Monteiro, em Trindade. Após a recepção, eles seguem para o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, onde serão preparados para compor o campanário do novo Santuário do Divino Pai Eterno, atualmente em construção.

Produzidos na Polônia pela empresa Rudch Bells & Clocks, os sinos pesam 9,6 e 5,6 toneladas, respectivamente. O transporte até o Brasil foi realizado pela empresa Windlog, especializada em logística internacional, que coordenou toda a operação de travessia marítima e terrestre até Trindade.

“Cada um desses sinos representa mais do que um instrumento litúrgico. Eles simbolizam o cuidado com a história e a devoção do nosso povo”, afirmou o prefeito Marden. “Trindade está se preparando para receber o maior templo católico do Brasil, e esses sinos são parte fundamental dessa obra que vai marcar gerações.”

O campanário do novo Santuário será composto por três sinos: São João, São Lucas e o Vox Patris, que está previsto para chegar a Trindade no dia 1º de junho. Com 55 toneladas, o Vox Patris é reconhecido como o maior sino de badalo do mundo e completará a harmonia sonora que marcará as celebrações na Capital da Fé.

“A chegada dos sinos reforça a importância simbólica e espiritual do projeto. São peças únicas, produzidas com tecnologia de ponta e ao mesmo tempo carregadas de significado para os fiéis”, completou o prefeito.

Vox Patris

Já o sino Vox Patrix iniciou a última etapa de sua peregrinação rumo a Trindade após a celebração da Missa em Ação de Graças na Catedral de Santos, em São Paulo, neste sábado (24), o sino Vox Patris iniciou sua última etapa de peregrinação rumo à cidade de Trindade, em Goiás, onde ficará exposto na Nova Casa do Pai durante a Romaria 2025. A cerimônia religiosa foi conduzida por Dom Tarcísio Scaramussa e marcou oficialmente o começo do trajeto terrestre pelo Brasil.

O sino permaneceu em Santos até às 23h, quando então partiu em caminhão especial. A rota inclui passagens por sete cidades: Pouso Alegre (25/5), Formiga (26/5), Carmo da Cachoeira (27/5), Lagoa Grande (28/5), Luziânia (29/5), Goiânia (30/5) e Trindade (1/6). O evento previsto para Brasília, no dia 31, foi cancelado devido a ajustes no cronograma.

Sino Vox Patris inicia trajeto final rumo a Trindade