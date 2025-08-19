search
Senador Canedo lança aplicativo com Botão do Pânico para Emergências

Iniciativa visa aumentar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, utilizando tecnologia para garantir resposta rápida e eficiente


Senador Canedo Lança Programa “Mulher + Segura” e Aplicativo com Botão do Pânico para Emergências- foto: Alexandre Manso
Iniciativa visa aumentar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, utilizando tecnologia para garantir resposta rápida e eficiente - Foto: Divulgação

Na próxima segunda-feira (25), a Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SESP), lançará oficialmente o programa “Mulher + Segura”, em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). O programa tem como objetivo proporcionar suporte contínuo a mulheres vítimas de violência doméstica, com ênfase naquelas que já possuem medidas protetivas de urgência. A ação, executada pela Guarda Civil Municipal (GCM), conta com a colaboração da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e da Secretaria Municipal de Inovação Tecnológica (SITEC).

Além do lançamento do programa, também será apresentado o aplicativo “Mulher + Segura”, uma ferramenta inovadora destinada a mulheres que estão sob medidas protetivas. Disponível para plataformas móveis e web, o app traz um botão do pânico que, ao ser acionado, notifica imediatamente a GCM, compartilhando a localização da ocorrência. Esse sistema permite uma resposta ágil, com apoio da segurança pública em tempo real.

A coordenadora do programa, GCM Ketllen Oliveira, destacou a importância da tecnologia na proteção das mulheres: “Essa iniciativa é uma forma de garantir que as vítimas de violência doméstica tenham uma resposta rápida e eficaz, oferecendo apoio contínuo e assegurando que nenhuma mulher se sinta desamparada. A tecnologia é uma aliada fundamental para promover mais segurança e agilidade no atendimento.”

Com o programa e o lançamento do aplicativo, Senador Canedo avança no fortalecimento da rede de proteção às mulheres, reunindo esforços de segurança pública, acolhimento e inovação tecnológica. A ação reforça o compromisso da cidade no combate à violência doméstica e na construção de um ambiente mais seguro e justo para todas as mulheres.

O aplicativo estará disponível gratuitamente na App Store (iOS) e na Play Store (Android) nos próximos dias, facilitando o acesso e aumentando a efetividade do programa.

Pesquisa