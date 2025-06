Senador Canedo foi a cidade que mais recebeu lançamentos horizontais na região metropolitana, aponta pesquisa

De acordo com o Censo de 2022 feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, foi o município com o maior crescimento populacional no Brasil, entre as cidades acima de 100 mil habitantes. Com 155.635 moradores, segundo o serviço censitário, a cidade registrou um crescimento de 84,33%, na comparação com o censo anterior, realizado em 2010. Também é o que mais recebeu lançamentos horizontais.

Por trás dessa forte expansão populacional está uma também forte e consolidada expansão imobiliária que tem levado não só mais moradores para a cidade, mas também desenvolvimento urbano e econômico que continua mesmo após o período englobado pelo Censo do IBGE. Senador Canedo está dentro do perímetro da chamada região dos grandes condomínios horizontais e tem recebido nos últimos anos empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão.

Um estudo realizado este ano pela Consultoria Brain de Inteligência Estratégica, e encomendado pela Associação dos Desenvolvedores Urbanos do Estado de Goiás (ADU-GO) e pelo Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias de Goiás (Secovi-GO), demonstra que entre loteamentos fechados e abertos, só em 2024, um a cada três lançamentos em toda região metropolitana estão na cidade. Em números, foram 32 no total, sendo 11 na cidade. A cidade também está à frente quando se considera o número de lotes englobados por estes empreendimentos, com 41% de todas as unidades lançadas na região metropolitana: o município recebe 4210 unidades entre condomínios horizontais e loteamentos dos 10.265 totais.

De acordo com Marcelo Rodrigues, um dos sócio-consultores da Brain, a grande maioria desses lançamentos são de loteamentos fechados, que segundo ele são empreendimentos imobiliários que estão trazendo uma qualificação, em termos de desenvolvimento urbano e econômico, para a cidade. “Com a escassez desse produto em Goiânia, o mercado abraçou a cidade de Senador Canedo como uma oportunidade para receber bons projetos de condomínios fechados. A cidade vive uma tendência forte de atrair produtos desse tipo cada vez melhores, mais bem desenvolvidos e mais caros também, voltados para um público que tem uma renda mais alta”, avalia Marcelo Rodrigues, que revela também que a região metropolitana de Goiânia está entre as top 5 do Brasil em qualidade de projetos de condomínios horizontais.

Entre as incorporadoras que já apostam alta na cidade de Senador Canedo está a FGR, empresa que só entre 2016 e 2025 lançou 12 condomínios horizontais na cidade, destes, seis já foram entregues, quatro estão em obras e dois estão em fase de lançamento. O mais recente é o Jardins Grécia, condomínio de casas de luxo, que contará com 598 residências, que irá trazer um projeto paisagístico e arquitetônico inspirado na cultura grega.

“Esse nosso novo projeto, o Jardins Grécia, faz parte da nossa série especial dos 40 anos da FGR, uma incorporadora que se tornou uma referência nacional na projeção e construção de empreendimentos imobiliários e se tornou reconhecida por seus projetos urbanísticos, que trazem uma experiência de moradia com qualidade de vida, segurança, áreas de lazer completas, comodidades dentro dos condomínios e contato com natureza”, pontua Camila Alcântara, diretora comercial da empresa.

Rede elétrica subterrânea

O Jardins Grécia, de fato, traz diferenciais que são inéditos até mesmo para condomínios horizontais de alto padrão em Goiânia. O projeto prevê, por exemplo, rede elétrica totalmente subterrânea, o que irá valorizar ainda mais a estética e paisagismo do condomínio; pavimentação 100% intertravada, o que também traz mais harmonia estética e sustentabilidade, já que é tipo de pavimento que proporciona uma melhor absorção de águas das chuvas e contribui para o conforto térmico local.

Outro diferencial será o de ter dentro do condomínio comodidades inéditas como uma escola de idiomas, a CNA, uma padaria, a Padoca, e um restaurante de alta gastronomia, o Posto 15, considerado um dos melhores de Goiânia de acordo com o Prêmio Curta Mais 2024.

Camila Alcântara argumenta que condomínios horizontais como os do padrão da FGR qualificam a cidade de Senador Canedo, não só porque trazem empreendimentos imobiliários horizontais que são melhores estruturados, com paisagismo e alto padrão construtivo, mas também porque, segundo ela, fomentam e incrementam a economia local.

“Quando você atrai mais moradores para a cidade, mas de uma maneira estruturada, bem organizada, trazendo famílias que já têm um bom poder aquisitivo, que irão morar em áreas devidamente urbanizadas e aprovadas, você gera arrecadação para o município, gera direta e indiretamente várias e novas oportunidades de negócios e de trabalho. Porque essas famílias, quando mudam para esses condomínios horizontais, elas vão consumir na cidade, vão também precisar também de vários serviços especializados, como piscineiros, jardineiros, diaristas, os comércios que irão funcionar dentro desses condomínios também irão contratar atendentes, gerentes, auxiliares de limpeza e muitas outras ocupações profissionais”, descreve Camila.

Os empreendimentos imobiliários de alto padrão que se instalam em Senador Canedo também atrai melhorias urbanas importantes, especialmente no que diz respeito aos acessos viários e iluminação pública.

Valorização

Essa qualificação da cidade de Senador Canedo já pode ser percebida em outros dados trazidos pela pesquisa feita pela Consultoria Brain. Entre os 17 municípios da região metropolitana de Goiânia que fizeram parte do levantamento, Senador Canedo é o terceiro com maior valor por metro quadrado, tanto para loteamentos fechados, quanto para abertos em condomínios horizontais, ficando atrás apenas da capital Goiânia e Aparecida de Goiânia. “Essa valorização reflete que Senador Canedo está sim em outro patamar de crescimento e desenvolvimento, deixando um movimento de expansão urbana desordenado que havia antes, para um crescimento urbano qualificado e sustentável”, salienta a diretoria comercial da FGR.

