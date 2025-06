Goiânia vai regulamentar uso de celular no trânsito

A Prefeitura de Goiânia vai regulamentar o uso de celulares por motoristas e motociclistas durante a condução de veículos. O anúncio foi feito pelo prefeito Sandro Mabel, que destacou a necessidade de esclarecer o que é permitido e o que continua proibido no trânsito da capital. A medida será formalizada por circular nos próximos dias e visa aumentar a segurança viária em meio às mudanças estruturais no tráfego da cidade.

Entre as principais permissões previstas está o uso de suporte fixo para celular, desde que o aparelho não seja manuseado enquanto o veículo estiver em movimento. “Será permitido colocar o GPS, usar viva-voz ou aceitar corridas com um toque, desde que o celular esteja fixado. O que não pode é dirigir com o aparelho na mão ou no colo. Isso é perigoso e continuará sendo motivo de multa”, afirmou o prefeito.

Medida acompanha mudanças viárias em Goiânia

A regulamentação surge em um momento de ampliação da infraestrutura viária de Goiânia, como o alargamento da Marginal Botafogo, que ganhará três faixas de rolamento. “Com vias mais largas e tráfego mais fluido, a atenção precisa ser redobrada. Não é hora de mexer no celular enquanto dirige”, alertou Mabel.

A norma trará orientações específicas para motoristas de aplicativos, táxis e mototaxistas, que utilizam o celular como ferramenta de trabalho. Entre as condutas autorizadas estão:

Uso de suporte fixo para navegação por GPS

Utilização de viva-voz ou fone de ouvido em apenas uma das orelhas

Aceitação de corridas com toque único, sem manuseio contínuo

Interação com o aparelho apenas com o veículo parado em local seguro e permitido

O que continua proibido no trânsito de Goiânia

Apesar da flexibilização, algumas práticas seguem proibidas e serão fiscalizadas conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT). Estão vetados:

Manusear o celular com as mãos durante a condução

Usar redes sociais, digitar mensagens ou tirar fotos

Assistir vídeos enquanto dirige

Utilizar fones em ambos os ouvidos (para motociclistas)

Operar o celular fora do suporte com o veículo em movimento

O uso indevido do celular ao volante é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. A recomendação da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito é que o condutor programe rotas e aplicativos antes de iniciar a viagem e mantenha a atenção total na via.

A fiscalização será realizada com base em critérios técnicos e enfoque educativo, especialmente para profissionais que utilizam o celular como ferramenta de trabalho. A iniciativa busca promover um trânsito mais seguro e consciente na capital goiana.

