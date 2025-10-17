search
Cidades

Servidora é demitida após pedir PIX para liberar exame em Aparecida de Goiânia

Funcionária do CAIS Colina Azul foi presa em flagrante por cobrar paciente por procedimento gratuito do SUS


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/10/2025 - 17:53

Foto: Rodrigo Estrela

Uma servidora do Centro de Atendimento Integrado de Saúde (CAIS) Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, foi presa em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira (16) por suspeita de corrupção passiva. Ela teria exigido um pagamento via PIX para liberar um exame médico que é gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A prisão ocorreu depois que uma paciente denunciou a cobrança indevida. Segundo o registro da ocorrência, a mulher procurou o CAIS para realizar o exame, mas foi informada pela servidora Andressa Gonzaga Moreira de que não havia vagas. Cerca de 24 horas depois, a servidora entrou em contato com a paciente pelo WhatsApp afirmando ter conseguido o encaixe, mas exigiu o pagamento de metade do valor cobrado em um laboratório particular.

 

Ação policial

Desconfiada da cobrança, a paciente retornou à unidade de saúde para confirmar a informação. A servidora manteve a exigência e negou o atendimento sem o pagamento. A vítima então acionou a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e analisou as conversas apresentadas.

Durante a abordagem, Andressa Gonzaga Moreira admitiu ter solicitado o pagamento e reconheceu a irregularidade. Ela foi conduzida à Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde teve a prisão em flagrante lavrada pelo crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida informou que, assim que tomou conhecimento do caso, demitiu a servidora e instaurou procedimento interno para apurar o ocorrido. A pasta afirmou ainda estar colaborando integralmente com as investigações.

Polícia cumpre mandado contra acusado de estelionato na venda de imóvel, em Aparecida

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

estelionato Aparecida
Cidades

Polícia cumpre mandado contra acusado de estelionato na venda de imóvel, em Aparecida

17/10/2025
PRF apreende 6 kg de cocaína em ônibus interestadual em Rio Verde
Cidades

PRF apreende 6 kg de cocaína em ônibus interestadual em Rio Verde

17/10/2025
Cadela é morta por ataque de cães soltos no Setor Sul, em Goiânia
Cidades

Cadela é morta por ataque de cães soltos no Setor Sul, em Goiânia

17/10/2025
Festival do Bem
Cidades

Goiânia recebe Festival do Bem para comemorar aniversário da capital

17/10/2025
operação ANTT
Cidades

ANTT apreende 22 veículos em operação contra transporte clandestino em Goiânia

17/10/2025
Goiânia terá 30 salas de vacina abertas neste sábado (2/8)
Saúde

Saúde promove Dia D de multivacinação para crianças e adolescentes em Goiás neste sábado (18)

17/10/2025
Servidora é demitida após pedir PIX para liberar exame em Aparecida de Goiânia
Cidades

Servidora é demitida após pedir PIX para liberar exame em Aparecida de Goiânia

17/10/2025
Burger King Popó
Destaque

Burger King lança campanha com lutadores Popó e Wanderlei Silva

17/10/2025
estelionato Aparecida
Cidades

Polícia cumpre mandado contra acusado de estelionato na venda de imóvel, em Aparecida

17/10/2025
Pesquisa