Servidora é demitida após pedir PIX para liberar exame em Aparecida de Goiânia

Uma servidora do Centro de Atendimento Integrado de Saúde (CAIS) Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, foi presa em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira (16) por suspeita de corrupção passiva. Ela teria exigido um pagamento via PIX para liberar um exame médico que é gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A prisão ocorreu depois que uma paciente denunciou a cobrança indevida. Segundo o registro da ocorrência, a mulher procurou o CAIS para realizar o exame, mas foi informada pela servidora Andressa Gonzaga Moreira de que não havia vagas. Cerca de 24 horas depois, a servidora entrou em contato com a paciente pelo WhatsApp afirmando ter conseguido o encaixe, mas exigiu o pagamento de metade do valor cobrado em um laboratório particular.

Ação policial

Desconfiada da cobrança, a paciente retornou à unidade de saúde para confirmar a informação. A servidora manteve a exigência e negou o atendimento sem o pagamento. A vítima então acionou a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e analisou as conversas apresentadas.

Durante a abordagem, Andressa Gonzaga Moreira admitiu ter solicitado o pagamento e reconheceu a irregularidade. Ela foi conduzida à Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde teve a prisão em flagrante lavrada pelo crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida informou que, assim que tomou conhecimento do caso, demitiu a servidora e instaurou procedimento interno para apurar o ocorrido. A pasta afirmou ainda estar colaborando integralmente com as investigações.

