Servidores do Detran são suspeitos de adulterar documentos

O Detran Goiás está investigando se há outros servidores envolvidos em transferências fraudulentas na instituição. De acordo com a apuração do órgão, dois servidores, que já foram demitidos, estavam fazendo adulterações e transferiam veículos sem documentos exigidos pela lei, em Paranaiguara, no sul de Goiás. A ação contava com o apoio de um cartório de Quirinópolis, que fazia as autenticações em documentos adulterados pelos servidores.

Um dos envolvidos é uma servidora da prefeitura de Paranaiguara, de 34 anos, que foi demitida. Já o segundo servidor tem 29 anos, era comissionado e perdeu o cargo. Eles transferiam veículos de pessoas falecidas, sem inventários, para pessoas vivas. Segundo o presidente do Detran, Waldir Soares, dos 32 processos investigados em Paranaiguara, 31 deles apresentaram fraudes.

Ainda não se sabe o valor do prejuízo provocado pelos crimes. A Polícia Civil investiga o caso.