Sesc Goiás abre inscrições para os Jogos Recreativos de Integração Indígena e Imigrantes

Nos dias 23 e 24 de setembro o Sesc Goiás realiza mais uma edição do JORiii – Jogos Recreativos de Integração Indígena e Imigrantes. O evento gratuito acontece no Sesc Universitário, das 8h às 17h, e oferecerá duas modalidades, arco e flecha e futsal, nas categorias Feminino e Masculino. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site sescgo.com.br.

O JORiii é voltado às comunidades indígenas e imigrantes estudantes que residem em Goiânia e região metropolitana. Em cada equipe poderá participar no máximo três atletas de nacionalidade brasileira e de etnias indígenas ou imigratórias. O regulamento você confere clicando aqui (https://abrir.link/Wf5KU).

De acordo com presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac, Marcelo Baiocchi, “o JORiii é mais uma iniciativa do Sesc para fomentar e desenvolver o intercâmbio esportivo e social entre a comunidade indígena e imigrantes que residem em Goiânia”, ressalta.

Leopoldo Veiga Jardim, diretor do Sesc Goiás, reforça o caráter social dos jogos, afirmando que “o JORiii é uma forma de valorizar o caráter recreativo e comunitário, além de promover o lazer como resultante das atividades desenvolvidas nas aldeias, Etnias e outras nacionalidades.”

O JORiii é uma iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.