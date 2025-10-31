Sesc Goiás apresenta 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil

De 4 a 7 de novembro, o Teatro Sesc Centro, em Goiânia, recebe o 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil. O evento traz sete filmes inéditos e clássicos do cinema italiano, com entrada gratuita e retirada de ingressos pelo Sympla. A classificação indicativa é de 14 anos.

O festival integra o calendário nacional e acontece simultaneamente em diversas cidades do país, chegando a Goiás pelo quarto ano consecutivo. A iniciativa é do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, em parceria com o Instituto Italiano de Cultura e o Consulado da Itália em São Paulo.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Marcelo Baiocchi Carneiro, o festival reforça os laços entre Brasil e Itália por meio da arte.

“Nosso objetivo é difundir a cultura italiana em Goiás, reforçar os laços culturais e comerciais e oferecer ao público uma programação de qualidade, com filmes que geralmente não estão no circuito comercial. Essa é uma ação que aproxima os dois países e celebra a tradição cinematográfica italiana”, afirma.

O diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, destaca o sucesso das edições anteriores e a importância da iniciativa para o público goiano.

“O festival é uma oportunidade para os cinéfilos conhecerem o trabalho de diretores consagrados e novos nomes do cinema italiano, ampliando o repertório cultural e o olhar sobre a sétima arte”, ressalta.

Programação completa

Idealizado por Nico Rossini e Erica Bernardini, o festival teve início em 2005 como a Semana de Cinema Italiano Contemporâneo e se consolidou como um dos principais eventos de cinema europeu no Brasil. A curadoria reúne longas que representam o melhor da produção italiana contemporânea, além de clássicos restaurados e homenagens a grandes mestres do cinema.

Programação

4/11 (terça-feira)

20h – Roberto Rossellini, Più Di Una Vita

Direção: Ilaria De Laurentiis, Raffaele Brunetti e Andrea Paolo Massara (Itália, 2025)

Sinopse: Em meio a uma crise pessoal e artística, Roberto Rossellini embarca para a Índia a convite do primeiro-ministro Nehru, em busca de inspiração e renovação criativa.

5/11 (quarta-feira)

18h30 – L’Amore in Città (Amor na Cidade)

Direção: Francesco Maselli, Cesare Zavattini, Alberto Lattuada, Carlo Lizzani, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini e Dino Risi (Itália, 1953)

Sinopse: Seis cineastas unem suas visões em uma antologia sobre a vida e o amor na Roma do pós-guerra.

20h30 – Diamanti (Diamantes)

Direção: Ferzan Özpetek (Itália, 2024)

Sinopse: Ambientado entre os anos 1970 e os dias atuais, o longa retrata a vida de duas irmãs e o universo do figurino cinematográfico em Roma.

6/11 (quinta-feira)

18h30 – Paisà (Paisà)

Direção: Roberto Rossellini (Itália, 1946)

Sinopse: Seis episódios independentes narram encontros entre soldados americanos e civis italianos na Segunda Guerra Mundial.

20h30 – Le Città di Pianure (A Última Rodada)

Direção: Francesco Sossai (Itália, 2025)

Sinopse: Dois amigos cinquentões cruzam o caminho de um jovem estudante em uma noite de bar em bar pelo Vêneto.

7/11 (sexta-feira)

18h30 – Ladri di Biciclette (Ladrões de Bicicleta)

Direção: Vittorio De Sica (Itália, 1948)

Sinopse: Clássico do neorrealismo que acompanha um pai e seu filho em uma busca desesperada por uma bicicleta roubada.

20h30 – Le Assaggiatrici (As Provadoras de Hitler)

Direção: Silvio Soldini (Itália, 2025)

Sinopse: Inspirado no romance de Rosella Postorino, o filme retrata mulheres obrigadas a provar a comida de Hitler para detectar veneno.

Serviço

Evento: 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil

Data: 4 a 7 de novembro de 2025

Horários: 18h30, 20h e 20h30

Local: Teatro Sesc Centro – Goiânia (GO)

Entrada gratuita | Classificação: 14 anos

Ingressos: disponíveis pelo Sympla

Realização: Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás | CNC – Confederação Nacional do Comércio

