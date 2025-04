Sesc Goiás retoma parceria com o Cine Lume Ritz em Goiânia

A partir deste sábado (26) o Sesc Goiás renova a parceria com o Cine Lume Ritz, localizado na Rua 8, Setor Central, em Goiânia (GO). O valor do ingresso é diferenciado em todas as sessões do cinema e custa apenas R$ 14 para o trabalhador do comércio e seus dependentes que apresentarem a credencial válida. A parceria promove ainda as sessões especiais CineSesc, um projeto em rede construído para difundir a produção audiovisual, com exibição de longas-metragens nacionais e internacionais gratuitas para toda a população.

As sessões CineSesc acontecerão duas vezes por mês na sala 2 que é a Sala Sesc do Cine Lume Ritz, toda primeira quarta-feira de cada mês, às 20h30, e aos terceiros sábados de cada mês, às 11h, com entrada gratuita para todo o público. A retirada do ingresso deve ser feita uma hora antes da sessão e a quantidade de ingressos disponibilizados está sujeita à lotação do espaço.

A primeira sessão CineSesc será neste sábado às 11h com a exibição do filme “Meu amigãozão”. O longa possui 77 min de duração, tem classificação livre e conta a história de Yuri, Lili e Matt, assustados com a ideia de passar o primeiro dia longe dos pais em uma colônia de férias, ao lado de seus “Amigãozões”: Golias, Nessa e Bongo. Eles escapam para um mundo mágico, cheio de aventuras e criaturas incríveis, mas tudo muda quando encontram Du Duvil, uma criatura sombria que tenta separá-los de seus amigos imaginários. Para salvá-los, as crianças terão que enfrentar seus medos, ganhar confiança e contar com a força da amizade para vencer o vilão e voltar ao mundo real prontos para encarar essa nova fase.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac, Marcelo Baiocchi Carneiro, a parceria visa ampliar a acessibilidade das produções audiovisuais nacionais e estrangeiras. “É uma grande alegria renovar essa parceria com o Cine Lume Ritz, pois é um local de grande importância para a cultura audiovisual goianiense, e nada melhor que fortalecermos juntos a possibilidade do público trabalhador do comércio e de toda a comunidade poder apreciar”, destaca.

A parceria entre o Sesc Goiás e o Cine Lume Ritz é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi Carneiro. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros. Para o diretor regional do Sesc Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, o momento é de celebração da parceria que visa garantir a oportunidade para as pessoas estarem conectadas à sétima arte de maneira acessível. “A nossa parceria com o Cine Lume Ritz é de extrema importância, pois potencializa o nosso trabalho de valorização da cultura audiovisual”, finaliza.