Sesc promove viagens gratuitas a pessoas de baixa renda

O Sesc Goiás lançou mais um edital do Projeto Minha Primeira Viagem, que dá oportunidades de viagens de graça para pessoas de baixa renda e que ainda não tiveram a chance de participar de passeios e excursões para outras cidades.

Podem participar trabalhadores do comércio e seus dependentes (com a Credencial Sesc atualizada), estudantes ou egressos da rede pública de ensino e de instituições carentes, e público geral, cuja renda bruta familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos. O edital contempla viagens para Praia Formosa (ES) e Caldas Novas (GO) e passeio para o Thermas Bonsucesso, em Jataí (GO).

• Praia Formosa (ES) – Período da viagem: 15 a 21 de outubro

• Caldas Novas (GO) – Período da viagem: 22 a 24 de outubro

• Thermas Bonsucesso, em Jataí (GO) – Data do passeio: 29 de outubro

Os embarques vão ocorrer em datas definidas no edital . “Para nós do Sesc é uma alegria imensa poder proporcionar a primeira viagem de tantas pessoas. O Lazer e o Turismo são aspectos indispensáveis para a formação social do ser humano e para a qualidade de vida, e este projeto colabora com esse propósito, ofertando a qualidade dos nossos serviços em Turismo, que os goianos já conhecem”, destaca o diretor do Sesc, Leopoldo Veiga Jardim.

Inscrições