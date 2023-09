Setor de serviços em Goiás alcança o melhor resultado do país em julho

O setor de serviços em Goiás avançou 5,6% em julho, na comparação com ajuste sazonal em relação ao mês imediatamente anterior, e obteve o melhor resultado entre as demais unidades federativas do país. Neste mesmo indicador, a média nacional foi de 0,5%. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), e validadas pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) nesta quinta-feira, 14.

Para a variação acumulada do ano, o crescimento em Goiás foi de 7,6%, valor superior à média brasileira que foi de 4,5% no mesmo período. O Estado também apresentou aumento de 7,4%, enquanto o Brasil obteve variação de 6% no comparativo do acumulado em 12 meses.

Para o titular da Secretaria-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os indicadores são positivos. “Os dados da pesquisa do IBGE confirmam o avanço dos serviços goianos. O Estado continuará intensificando esforços para promover a manutenção e o fomento do setor, para que os bons resultados continuem sendo apresentados”, afirma Adriano.

As altas foram puxadas pelos setores de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com variação de 16.2% no acumulado em 12 meses e 10,9% no acumulado no ano, seguido pelo setor de Serviços de informação e comunicação, que obteve crescimento de 6,2% no comparativo em 12 meses e 11,5% no acumulado no ano.

“O setor de serviços em Goiás tem experimentado um crescimento notável, que impulsiona a economia estadual. Os resultados se devem, principalmente, aos transportes, serviços de informação e comunicação, investimentos em tecnologia e mão de obra qualificada. Todas essas atividades são fundamentais para o nosso desenvolvimento regional”, destaca o diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo.