Setor de serviços em Goiás cresce 4,1% em agosto, aponta IBGE

O setor de serviços em Goiás cresceu 4,1% em agosto de 2025, na comparação com o mesmo mês de 2024, superando a média nacional de 2,5%. Entre janeiro e agosto, o estado acumulou alta de 2,8%, acima da média brasileira (2,6%). Nos últimos 12 meses, o crescimento goiano foi de 1,9%, conforme dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira (14/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e validada pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

Principais impulsos

A alta foi impulsionada principalmente pelo grupo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que registrou avanço de 6,5% na comparação interanual, crescimento de 5,6% no acumulado do ano e 2,9% nos últimos 12 meses. O segmento inclui atividades de transporte rodoviário, aquaviário e aéreo, além de armazenagem, correio e apoio logístico. O resultado representa a segunda variação positiva consecutiva e a oitava alta em nove meses.

“Esse cenário positivo reflete o empenho do Governo de Goiás para criar condições favoráveis que permitam ao setor de serviços continuar crescendo e, assim, gerar mais empregos e renda para a população goiana”, destacou o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

O secretário-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, também ressaltou o avanço: “Estamos intensificando esforços para promover a manutenção e o fomento do setor de serviços em Goiás, que possui um enorme potencial. Seguimos avançando ainda mais na oferta de empregos, redução da desocupação e capacitação dos goianos.”

Outros avanços

O grupo de serviços profissionais, administrativos e complementares apresentou crescimento de 6,1% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2024. Já o setor de serviços de informação e comunicação registrou alta de 5,7%, incluindo atividades de telecomunicações, tecnologia da informação, audiovisual, edição e agências de notícias.

A Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, acompanha o comportamento conjuntural do setor no país, investigando a receita bruta das empresas com 20 ou mais empregados que atuam em serviços não financeiros, excluídas as áreas de saúde e educação.

108 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão em Goiás