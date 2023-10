Shopping promove evento de Halloween para crianças

Doces ou travessuras? Quem quiser saber a resposta não pode perder o ‘ Halloween – Caça aos Doces’ no dia 28 de outubro, das 15 às 19h. As inscrições para participar do evento são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do shopping ou no Espaço Cliente, localizado na entrada da Praça de Alimentação, próximo ao Estacionamento Coberto Marrom, a partir do dia 20 de outubro. As vagas são limitadas para mil crianças.

Cada inscrito receberá uma abóbora para coletar as guloseimas e o mapa do terror indicando os pontos do percurso e as lojas participantes. O mapa conta com os locais de entrega de doces, sendo que a maioria deles serão carimbados à medida que a criança percorre o ‘ caminho do terror’.

A brincadeira começa próximo à loja Big Lar, seguindo pelos corredores do shopping. O trajeto termina em frente à Preçolandia, onde as crianças vão apresentar o seu passaporte com todos os carimbos e ganhar um prêmio inédito do Passeio das Águas Shopping. Neste local, também vai acontecer o concurso de cabelo maluco, que começará às 18h. Na praça de alimentação haverá pipoca e algodão doce. As crianças também poderão tirar fotos com personagens assustadores.

Para preparar a chegada do “Halloween – Caça aos Doces”, alguns personagens de terror estão aparecendo pelo shopping e interagindo com as pessoas, em momentos surpresa, antes mesmo do dia 28 de outubro