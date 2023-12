Shoppings e comércios alteram funcionamento neste fim de ano

Os shoppings e comércios da capital alteraram seus horários de funcionamento em virtude das compras de fim de ano. Alguns estabelecimentos já estão com horário estendido, por exemplo, até às 19 horas.

Confira a programação:

Região da 44

A Associação Empresarial da Região da Rua 44 informou que as galerias e shoppings já estão funcionando em horário especial, das 7h às 18h. Muitos estabelecimentos irão abrir aos domingos neste mês de dezembro, só que a adesão para a abertura aos domingos não será de todas as galerias e nem de todas as lojas, pois a abertura é facultativa.

Comércio de rua

O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) informou que algumas lojas já estão estendendo os horários e que alguns estabelecimentos estão funcionando das 8h às 19h. Também disse que essa extensão de horário será mais ampla a partir do dia 15 de dezembro. No domingo (24), véspera do Natal, a maioria das lojas irá funcionar até às 18h.

Goiânia Shopping

De 15 a 23/12