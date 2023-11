Shoppings recebem Papai Noel com festa e decoração

Os shoppings da Região Metropolitana de Goiânia já estão em clima de Natal e prepararam uma programação especial para receber o Papai Noel. O bom velhinho chega neste domingo, 05, no Flamboyant Shopping, que tem uma decoração inspirada em uma Fábrica de Biscoitos. Os outros shoppings também terão eventos com música, teatro, coral, sorteios e promoções.

O objetivo é atrair os consumidores e movimentar a economia na época mais lucrativa do ano. Além disso, os shoppings incentivam a solidariedade, pedindo a doação de brinquedos novos para crianças carentes. As decorações natalinas são variadas e criativas, como o Carrossel Mágico do Goiânia Shopping, que se estende até o Parque Vaca Brava, e a Vila dos Brinquedos do Passeio das Águas Shopping, que tem uma roda gigante iluminada.

O Papai Noel estará disponível para tirar fotos e ouvir os pedidos das crianças até o dia 24 de dezembro, em horários diferentes em cada shopping. Confira a programação completa no site de cada centro de compras.

Confira programação completa:

Goiânia Shopping

A chegada do Papai Noel será no dia 12 de novembro, a partir das 16h, na Praça de Alimentação. O evento contará com apresentação de coral natalino, peça teatral e distribuição de pipoca e algodão doce.

Passeio das Águas Shopping

A chegada do Papai Noel será no dia 11 de novembro, a partir das 15h, na praça de alimentação. O tema deste ano é ‘A Vila dos Brinquedos’, que terá uma roda gigante iluminada.

Araguaia Shopping

A festa natalina começará no dia 18 de novembro, às 11h, com um cortejo que fará um tour no shopping com a banda e os personagens do teatro.

Aparecida Shopping

A chegada do Papai Noel acontece no dia 11 de novembro, a partir das 17h. O evento terá coral de Natal, personagens infantis e distribuição de presentes para as crianças.

Buriti Shopping

O Papai Noel chegou no Buriti Shopping neste sábado (4), às 17h. O evento contou com uma tarde de teatro, personagens natalinos, música ao vivo e muita animação.