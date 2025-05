Shows da Pecuária ficam fora do crivo do Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura

Até a última reunião conhecida do Comitê de Controle de Gastos (CCG), realizada em 15 de maio, não houve deliberação do colegiado sobre os investimentos do caixa da Prefeitura de Goiânia para a realização de shows da Pecuária 2025. A informação consta na Resolução Normativa nº 16/2025, publicada nesta terça-feira (20). O documento lista os processos analisados e aprovados pelo colegiado, mas nenhum deles trata de eventos ou contratações artísticas.

A Tribuna do Planalto publicou em primeira mão que os 14 shows artísticos bancados pelo Tesouro Municipal superam os R$ 7 milhões em recursos próprios. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) vai investigar a destinação de verba e a vereadora Aava Santiago (PSDB) também pediu ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (MP-GO) que investigue a legalidade da destinação em contexto de calamidade financeira.

Procurada, a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), que coordena o Comitê, informou inicialmente que a pasta responsável por responder sobre os shows seria a Secretaria Municipal de Cultura. No entanto, ao ser alertada de que as dúvidas dizem respeito ao funcionamento do Comitê de Controle de Gastos, a assessoria de comunicação da Sefaz não retornou e não forneceu resposta institucional até o fechamento desta matéria.

Pauta do Comitê

A resolução publicada nesta terça-feira traz a aprovação de compra de materiais elétricos, postes e luminárias para a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), com condicionantes técnicas e financeiras, como a exigência de redução mínima de 20% nos valores unitários de materiais elétricos e o uso exclusivo de emendas parlamentares para parcerias com organizações sociais.

O Comitê também deu aval para firmar parceria com a Anclivepa-SP, que atuará na Unidade de Bem-Estar Animal. O pagamento da parceria, orçada em mais de R$ 6,6 milhões, deve ser feito com recursos de emendas parlamentares.

Transparência

Com a ausência de menção aos shows da Pecuária nos documentos públicos, não está claro se os gastos passaram ou não pela análise do Comitê, como determina o decreto do prefeito Sandro Mabel (UB) que instituiu o CCG com a justificativa de assegurar mais rigor e transparência nos gastos públicos.

A Secretaria Municipal de Cultura informou que fará uma nota oficial para imprensa sobre os investimentos na Pecuária de Goiânia quando o evento e todos os processos de pagamentos forem finalizados.