Siamesas do interior de São Paulo fazem consulta com Dr. Zacharias Calil

O cirurgião pediátrico Dr. Zacharias Calil atendeu nesta segunda-feira (5) as gêmeas siamesas Kiraz e Aruna, que completam 4 meses no próximo dia 15, no consultório do Hospital da Criança e do Adolescente (Hecad) em Goiânia. Foi a segunda consulta das duas irmãs.

Seus pais, Alessandro Rodrigues e Liliane Cristina da Silva, moram na cidade de Igaraçu do Tietê, a 230 km de São Paulo, na região da Jaú, e trouxeram as bebês para o acompanhamento do Dr. Zacharias Calil e sua equipe de profissionais, que têm longa experiência após realização de 22 cirurgias de separação de siameses.

Conforme avaliado pelo dr. Zacharias Calil, as gêmeas estão unidas por tórax, abdômen, bacia, genitália e possuem apenas 3 pernas. “As gêmeas estão conjugadas e compartilham a parte inferior do tórax. É um caso complexo, mas temos a confiança de que poderemos realizar este procedimento daqui a uns meses; com a experiência de nossa equipe sei que é possível dar uma nova condição de vida para estas gêmeas”, avaliou.

De acordo com dr. Calil as irmãs estão evoluindo muito bem, mas precisam ganhar mais peso e daqui a cerca de 4 meses deverão receber a introdução de expansores de pele, para que haja condições ideais para fechar as aberturas provocadas pela cirurgia de grande porte. antes do procedimento cirúrgico, as gêmeas precisam ganhar peso.

“Vamos dar o prosseguimento. Elas precisam de estar com a vacinação em dia para terem uma boa imunidade e daqui uns 4/5 meses já devemos colocar os expansores de pele das gêmeas”, acrescentou.

22 cirurgias

O cirurgião pediátrico já realizou 22 cirurgias de separação de siameses e atendeu mais de 40 casos do tipo em Goiânia.

Além do caso das gêmeas Kiraz e Aruna, o cirurgião também está acompanhando as siamesas Lara e Larissa, oriundas do Pará e que estão unidas pelo tórax, abdômen e bacia.

Em suas redes sociais, o médico pede ajuda para a família das gêmeas, que se afastaram do trabalho para cuidarem das filhas.