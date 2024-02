Sicoob UniCentro Br será a instituição financeira do Ipasgo Saúde

O Sicoob UniCentro Br venceu licitação para ter o Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde) como cooperado, o que o torna a instituição financeira oficial da operadora pelo período de um ano. Ao final desta vigência, o contrato poderá ser renovado por mais cinco anos. Com a mudança, a cooperativa executará os serviços de pagamentos, recebimentos e disponibilização de cartões de débito para pré-pagamento e de crédito para pós-pagamento, de conta-salários e empréstimos aos empregados e de sistema para gerenciamento das contas bancárias, além de outras transações financeiras, como aplicações e empréstimos.

De acordo com o diretor-presidente do Sicoob UniCentro Br, Diogo Mafia, a parceria entre as duas instituições promoverá uma série de benefícios na busca por entregar uma melhor experiência a todos do Ipasgo Saúde, que agora fazem parte do sistema cooperativista. “O atendimento personalizado, visando conectar pessoas, a agilidade sistêmica, a segurança, a participação nos resultados e o aprimoramento da justiça financeira, são algumas das marcas positivas desta parceria”, revela Mafia.