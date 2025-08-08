search
Justiça

Silvye Alves denuncia assédio sexual recebido por e-mail Câmara

Parlamentar afirma que caso é investigado pela Polícia Legislativa Federal e expõe envio de imagens íntimas por homem identificado como Ítalo.


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/08/2025 - 14:53

Silvye Alves denuncia assédio sexual Foto: Reprodução/Instagram de Silvye Alves
Silvye relata que recebe mensagens com imagens íntimas enviadas por um homem identificado como Ítalo(Foto: Reprodução/Instagram de Silvye Alves )

A deputada federal Silvye Alves (União Brasil-GO) denunciou, por meio de suas redes sociais, que vem sendo vítima de assédio sexual através do e-mail institucional da Câmara dos Deputados. Segundo a parlamentar, o caso está sendo investigado pela Polícia Legislativa Federal.

No vídeo publicado, Silvye relata que recebe, há algum tempo, mensagens com imagens íntimas enviadas por um homem identificado como Ítalo. A deputada afirmou que as imagens foram borradas antes da divulgação, para evitar exposição explícita, e fez duras críticas ao autor.

“Homem chamado Ítalo não para de mandar e-mails com as partes íntimas dele. […] Quero dizer a você, seu covarde, seu canalha, seu sem caráter, seu abusador sexual: quem abre meus e-mails aqui são duas mulheres, minhas assessoras legislativas. Além de você responder criminalmente por isso, você merece o pior castigo que existe”, declarou.

Silvye também disse que não sabe se o acusado tem família, mãe ou irmãs, mas ressaltou que o comportamento é inaceitável e que não ficará impune.

A deputada Silvye Alves destacou que a denúncia busca alertar para a gravidade do assédio sexual contra mulheres, especialmente em ambientes institucionais, e reafirmou que seguirá acompanhando a investigação para que haja responsabilização.

 

