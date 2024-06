Sistema OCB/GO lança a Semana do Cooperativismo em Goiânia

A partir desta sexta-feira (28/7), será iniciada, em Goiânia, a Semana do Cooperativismo Goiano, com uma programação repleta de atividades e celebrações para dar destaque à força que o modelo de negócios exerce na economia e na sociedade. A campanha é promovida pelo Sistema OCB/GO, cooperativas e parceiros, e será lançada oficialmente na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), onde serão concedidos títulos e medalhas de honra aos presidentes do Sistema OCB nacional, Márcio Lopes de Freitas, da entidade em Goiás, Luís Alberto Pereira, e de cooperativas goianas.

“A homenagem representa a importância social e econômica do cooperativismo e o respeito que o modelo adquiriu perante os poderes constituídos e toda a sociedade”, afirma Luís Alberto.

A programação segue na próxima semana, com uma live sobre a 2ª Corrida do Cooperativismo, na segunda-feira, 1º de julho. O bate-papo será com especialistas na organização de eventos esportivos, em saúde e preparação física, além de atletas, com dicas de saúde e de corrida.

A semana continua com uma homenagem às cooperativas de reciclagem, no dia 2 (terça), e um programa especial na CBN Goiânia, ao vivo, para discutir temas relevantes ao cooperativismo, no dia 3 (quarta).

Na sexta-feira (5), haverá um show da cantora Roberta Miranda, para convidados. E, no sábado (6), o Sistema OCB/GO realizará a 11ª edição da grande festa tradicional do Dia C Goiás, no Jardim Botânico de Goiânia, com a participação de mais de 20 cooperativas, que vão oferecer diversos serviços, consultorias, orientação financeira e muito entretenimento para crianças e adultos.

A Semana do Cooperativismo Goiano será encerrada em 14 de julho (domingo), com a 2ª Corrida do Cooperativismo, saindo do Jardim Botânico.