Situação começa a normalizar na Cidade de Goiás após chuvas intensas

Após intensas chuvas que atingiram quase 90 milímetros na região, as atividades ordinárias na Avenida Beira Rio, no centro histórico da Cidade de Goiás, estão retornando à normalidade. O Capitão Thiago Wening, em pronunciamento nesta quinta-feira, 22, informou que o volume estimado de chuva para as próximas 24 horas é de 10 a 40 milímetros, uma estimativa mais baixa se comparada aos dias anteriores.

“O volume do rio retornou a sua calha normal, e tudo está dentro da normalidade. O Corpo de Bombeiros agradece a atenção da população e reitera que estamos sempre à disposição para garantir a segurança de todos”, explicou o Capitão Wening.