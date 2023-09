SMM interdita trânsito nas imediações do Estádio da Serrinha

O trânsito nas imediações do Estádio da Serrinha será interditado hoje à tarde pela Superintendência Municipal de Mobilidade (SMM) por causa da partida de futebol entre Goiás e Flamengo.

Os bloqueios terão início às 17h e permanecerão até as 22h. Agentes de trânsito darão apoio e garantirão a segurança viária nas imediações do estádio. O trabalho conta com a parceria do aplicativo de navegação Waze, por isso, o condutor pode se orientar por meio do App.

O trânsito será bloqueado na Alameda Edmundo Pinheiro de Abreu com Rua S-5; na Rua S-5 com a Rua T-62; e na Rua T-62 com a Rua S-4, Rua S-3, Rua S-2 até a Rua S-1.

Haverá monitoramento, também a partir das 17h, na Avenida 85 com a Alameda Edmundo Pinheiro de Abreu, Setor Serrinha.