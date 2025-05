Só o Vila venceu, mas o líder isolado é o Goiás

O Goiás empatou sem gols com o Paysandu ontem no estádio Mangueirão, em Belém do Pará e garantiu a permanência na liderança isolada da série B. No sábado, o Vila passou pelo Athlético Paranaense no OBA, mas não foi o suficiente para ultrapassar o rival goiano na tabela de classificação. O Atlético continua apresentando um futebol irregular e por muito pouco não foi derrotado pelo Remo em pleno estádio Antônio Accioly. Perdia até os minutos finais da prorrogação quando conseguiu o gol de empate. Mas o Remo teve um gol anulado e a decisão da arbitragem, juntamente com o VAR, foi muito contestada pelo clube paraense e até por parte da imprensa local.

No jogo de sábado no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila fez um primeiro tempo impecável. Fez dois gols e poderia ter feito mais. Mas na etapa final o time vilanovense se acomodou em campo e permitiu o crescimento do adversário que por pouco não empatou a partida. O rubronegro curitibano diminuiu o marcador através de uma penalidade máxima. A vitória de 2 a 1 aproximou o Vila da liderança do campeonato, mas com os demais resultados o Tigrão permaneceu na segunda colocação com a diferença de apenas um ponto do líder Goiás. O Vila agora “vira a chave” e volta a campo no próxima quinta-feira contra o Cruzeiro, no estádio Serra Dourada, jogo de volta da Copa do Brasil.

O pior resultado entre os clubes goianienses foi entre Atlético Goianiense e Clube do Remo, que empataram em um a um. Em jogo realizado no estádio Antônio Accioly, o Remo saiu na frente e segurou o resultado até os últimos minutos dos acréscimos, quando o Atlético empatou. Antes disso, o Remo marcou o segundo gol, que foi anulado com o auxílio do VAR. Diretoria, jogadores e torcedores do time paraense protestaram contra a anulação do gol. O novo técnico do Atlético, Fábio Matias, assistiu o jogo das tribunas e certamente sentiu as dificuldades que terá para acertar o rubro-negro de Campinas. Matias estava dirigindo o Juventude de Caxias, time da série A. O Juventude o demitiu e tirou Claudio Tencati, do Atlético. Este, por sua vez, trouxe o ex-técnico do Juventude para ser o novo treinador do Dragão. Parece uma troca combinada, mas não foi.

Inovação

O presidente Adson Batista, em entrevista após o jogo contra o Remo, afirmou que contratou Fábio Matias porque quer inovação. Segundo Adson, sobre os técnicos que já passaram pelo Atlético ele conhece muito bem as virtudes e os defeitos. Procurou observar o trabalho de Fábio Matias e viu no treinador aquilo que o Atlético precisa nesse momento para fazer do rubronegro um time vencedor. Disse ainda que vai reforçar o elenco na abertura da próxima janela e acredita que no final do campeonato o Atlético estará entre os quatro primeiros colocados que estarão classificados para disputar a série A em 2026. Na próxima terça-feira, o Atlético joga em Belo Horizonte contra o América Mineiro.

Empate justo em Belém

Apesar do empate sem gols, Goiás e Paysandu fizeram uma excelente partida em Belém. Os dois times buscaram a vitória durante os noventa minutos. Os dois times se revezaram na posse de bola e nas oportunidades criadas pelos atacantes. O empate acabou sendo um bom resultado, principalmente para o Goiás, que, com o ponto conquistado permanece na liderança isolada do campeonato brasileiro da série B. O Goiás agora soma 17 pontos e na próxima rodada vai receber a Ferroviária de Araraquara na próxima sexta-feira. O Paysandu, por sua vez, continua sem vencer, ocupa a décima nona colocação e vai a São Paulo jogar contra o Novorizontino. Situação complicada do Papão da Curuzu.

O Goiás renovou o contrato do volante Baldória, de 20 anos, um dos destaques do sub-20, que vem sendo aproveitado no time principal. Ontem mesmo em Belém, Baldória entrou na segunda etapa no jogo contra o Paysandu. Seu novo contrato se estende até 2028. Enquanto procura renovar o contrato dos principais jogadores da base, o Goiás também continua liberando os jogadores que não corresponderam durante o primeiro semestre. Zé Hugo é o próximo a deixar o Clube da Serrinha.

