Tecnologia

Sua foto virou figurinha: ChatGPT envia pacotes direto ao WhatsApp

Novidade gratuita permite criar até nove figurinhas com inteligência artificial e dispensa o uso de aplicativos específicos


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2026 - 15:34

Sua foto virou figurinha: ChatGPT envia pacotes direto ao WhatsApp
(Imagem: Freepik)

Aquela fotografia engraçada que está guardada no celular agora pode virar um pacote inteiro de figurinhas. O ChatGPT passou a criar imagens personalizadas e enviar o resultado diretamente para o WhatsApp e o iMessage.

A ferramenta é gratuita e está disponível globalmente no aplicativo do ChatGPT para smartphones. O usuário pode enviar uma foto, descrever uma situação ou simplesmente contar uma piada interna para que a inteligência artificial produza as figurinhas.

Vale quase tudo como inspiração: o cachorro fazendo drama para comer, o amigo que sempre diz que está chegando ou as reações mais usadas no grupo da família. Também dá para criar pacotes com personagens inventados, frases e situações do cotidiano.

Cada pacote pode ter até nove figurinhas. O ChatGPT oferece 18 estilos, entre eles Anime, 3D e Holográfico, além da possibilidade de misturar as imagens com emojis.

Como fazer suas próprias figurinhas

O caminho começa no aplicativo do ChatGPT. Na barra lateral, é necessário abrir a área “Imagens” e selecionar “Figurinhas”. Depois, basta enviar uma fotografia ou escrever o que deseja.

Quanto mais detalhado for o pedido, mais personalizado tende a ficar o resultado. O usuário pode indicar o personagem, as expressões, as frases, a quantidade de figurinhas e o estilo visual.

Um pedido possível seria: “Crie seis figurinhas do meu gato com reações de alegria, susto, sono, fome, irritação e deboche”. Outra opção é enviar a fotografia do animal e solicitar que a inteligência artificial preserve suas principais características.

Depois que o pacote estiver pronto, o botão “Adicionar a aplicativos de mensagem” permite escolher entre WhatsApp, iMessage ou salvar as imagens na galeria do celular.

Vai usar no WhatsApp? Tem uma regra

Para exportar diretamente ao WhatsApp, o pacote deve ter no mínimo três figurinhas. A regra é da Meta, responsável pelo aplicativo de mensagens.

No iMessage, as criações são adicionadas à área de figurinhas do aplicativo Mensagens. O usuário também pode salvar os arquivos no celular para utilizá-los em outras plataformas.

As imagens são geradas com fundo transparente e podem ser alteradas antes da exportação. É possível remover objetos, incluir novos elementos, mudar cores ou aplicar o estilo de outra imagem.

A novidade reduz etapas que antes exigiam programas adicionais. Em vez de recortar a fotografia, apagar o fundo e importar cada arquivo manualmente, o usuário pode realizar o processo dentro do próprio ChatGPT e levar o pacote pronto para as conversas.

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