Primeira Superlua de 2023 ocorre nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 3 de julho, ocorrerá a primeira das quatro superluas previstas para 2023. Conhecida como Superlua de Cervos, esse fenômeno ocorre por volta das 18 horas e pode ser observado a olho nu durante toda a noite até o amanhecer. A Superlua de Cervos ocorre quando a Lua cheia está a 90% de sua maior aproximação da Terra, fazendo com que pareça 7% maior e mais brilhante do que o normal. Este ano teremos 13 luas cheias, sendo que as próximas superluas estão programadas para 1º e 30 de agosto, e a última será em 29 de setembro. Na Europa, a Superlua de Cervos também é chamada de Lua de Feno, pois coincide com a época de produção de feno.

A expressão “superlua” não possui uma definição astronômica oficial, o que gera falta de consenso em relação aos critérios de classificação. O departamento da NASA responsável por informações sobre a Lua considerou a lua cheia de hoje uma superlua, porém o Observatório Nacional do Brasil e o Observatório Real de Greenwich, importantes referências na astronomia, não atribuíram esse status.

A designação de superlua é geralmente usada quando a lua cheia ocorre próxima ao perigeu, ou seja, quando está mais próxima da Terra, mas a distância exata varia entre as entidades, sendo que para a maioria a distância deve ser inferior a 360 mil quilômetros. Segundo o Observatório Nacional do Brasil, as próximas superluas ocorrerão em 1º e 31 de agosto.

O termo “superlua” surgiu devido à falta de uma definição astronômica precisa. Foi criado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979 e acabou se popularizando. Alguns sites de astronomia adotaram o termo, no entanto, como ele não é um conceito fundamental para a área, sua definição não é aceita por todos e não há consenso em relação aos critérios de classificação. Josina Nascimento, chefe de divisão do Observatório Nacional, explica que diferentes cálculos são realizados dependendo da proximidade da Lua, mas o observatório não reconhece a lua cheia de hoje como uma superlua. As próximas ocorrências desse fenômeno estão previstas para os dias 1º e 31 de agosto.