Taça das Favelas 2023 tem início com mais de 60 jogos

Foi apenas o pontapé inicial. O primeiro fim de semana de jogos na série A da Taça das Favelas teve sol, chuva e uma tempestade de gols. As equipes começaram a se enfrentar em busca de uma tão sonhada vaga nas fases eliminatórias. Os jogos aconteceram no sábado e no domingo no CT do Goiás Esporte Clube Coimbra Bueno, em Aparecida de Goiânia. Antes da bola rolar, a solenidade oficial de abertura dos jogos foi realizada com a presença de representantes de todas as equipes, autoridades e apoiadores.

Uma grande estrutura foi montada e produzida no CT para que as seleções de periferias vivenciassem a experiência de jogar uma competição igual a um campeonato profissional, já que a ideia é que a Taça das Favelas seja a Copa do Mundo das comunidades, democratizando as oportunidades para esses territórios!

A primeira fase ainda não terminou. Ela será concluída no próximo sábado, 23, e só aí conheceremos as equipes classificadas para as fases eliminatórias que passarão a se enfrentarem no formato mata mata.

O presidente da Cufa Goiás, Breno Cardoso, agradeceu todos os participantes, apoiadores e ao Goiás E.C. que cedeu a estrutura para a realização do evento. “Ações desse porte só são possíveis por meio da união entre a sociedade civil, iniciativa privada, poder público e veículos de comunicação. Quando estes se unem conseguimos democratizar oportunidades e assim a favela tem a chance de mostrar sua potência e seu valor, fazendo toda a diferença na vida de milhares de pessoas”, concluiu Breno.