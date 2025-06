Tapetes da Fé enfeitam as ruas de Goiânia no Corpus Christi

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Itatiaia, em Goiânia, se prepara para mais uma grandiosa celebração de Corpus Christi, marcada para a próxima quinta-feira, dia 19 de junho de 2025, com missa solene às 15h, seguida de procissão pelos tapetes especiais. Neste ano, a celebração ganha uma dimensão ainda maior com a confecção de 42 tapetes artísticos que ocuparão todo o entorno da igreja, com percurso sinalizado ao longo da Rua R-44, estacionamento e Praça da Imagem.

Cada tapete terá 4 metros por 2 metros e será produzido por diversas pastorais, comunidades e movimentos da paróquia, como Catequese, Pastoral Familiar, Acólitos, Grupo de Jovens, Legião de Maria, RCC, Apostolado da Oração, além das comunidades filiais Santa Luzia, São Pedro e Santa Teresinha. Os tapetes também serão representados por iniciativas especiais como o grupo de homens que rezam o terço, mães que oram pelos filhos, noivos, ministros e até o coral da paróquia com o tema “Exército As Muralhas Cairão”.

O trajeto da procissão tem início na entrada principal da paróquia, segue pela calçada lateral e dá a volta completa na Praça da Imagem, encerrando em frente ao altar montado no estacionamento. A organização visual dos tapetes já foi definida e numerada.

A confecção dos tapetes será iniciada nas primeiras horas do dia 19 e contará com a mobilização de dezenas de voluntários, que usarão materiais como serragem colorida, sal, cal, tintas naturais e elementos recicláveis para formar imagens com forte apelo litúrgico e evangelizador.

O pároco, Padre Marcos Rogério, reforça o convite: “Corpus Christi é uma celebração em que toda a Igreja se reúne para adorar e caminhar com Jesus Eucarístico. É um dia de fé pública, de testemunho e de beleza que nasce do coração da comunidade. Convido todos os fiéis a virem participar conosco dessa grande festa do amor de Deus, marcada pela arte, oração e unidade.”

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção é uma comunidade católica vibrante e acolhedora que tem como pároco o Padre Marcos Rogério, localizada na Vila Itatiaia, em Goiânia. A paróquia é conhecida por sua devoção à Nossa Senhora da Assunção e por seu compromisso em servir a comunidade local. A participação é aberta a toda a comunidade.