Teatro Goiânia é palco da 22ª edição do Goiânia Mostra Curtas

O Teatro Goiânia é palco, a partir desta terça-feira (03), da 22ª edição do Goiânia Mostra Curtas. Com entrada gratuita, o festival retoma a tradição exibição de curtas-metragens com uma programação que reúne 77 filmes, além de atividades sobre o mercado audiovisual.

Com homenagens à cineasta brasileira Cristina Amaral, a seleção cinematográfica traz dois filmes da montadora; “Abá” e “Belos Carnavais”. A programação completa de cursos, oficinas e produções está disponível no site: goianiamostracurtas.com.br

Classificadas por diferentes estilos, as obras serão exibidas nas categorias, Brasil; onde as produções exploram temáticas, como sonhos e relação entre casa e território. Goiás; com filmes goianos. Animação; sob tema “Animação em Curso”. Especial; na perspectiva “De Lugar Nenhum” e 21ª Monstrinha; seleção de curtas infanto-juvenis.