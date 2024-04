Teatro Municipal de Anápolis recebe peça inspirada na vida de Cora Coralina

O Teatro Municipal de Anápolis se prepara para sediar um evento marcante nesta quarta-feira, 10 de abril, com duas sessões do espetáculo “Sobre Figos e Folhas”. Inserida no circuito de atividades do 9º Evoeta, a apresentação será realizada às 15h e às 19h. Promovida pelo grupo teatral Matula Cênica, a peça não apenas encanta pela sua expressividade artística, mas também promove um impacto positivo na comunidade por meio de uma bilheteria social.

“A arte é um poderoso agente de transformação social, e iniciativas como essa demonstram o comprometimento da comunidade artística com o bem-estar da sociedade”, ressaltou Eerizania Freitas, coordenadora de Políticas Sociais da Prefeitura de Anápolis.

Com uma narrativa envolvente centrada na figura inspiradora de Cora Coralina, a peça não é apenas uma experiência teatral, mas também uma oportunidade de apoio àqueles que mais necessitam. O ingresso para o espetáculo requer a doação de 1 litro de leite, contribuição que será destinada ao Instituto Germminar.

Além de proporcionar entretenimento, “Sobre Figos e Folhas” mergulha nas profundezas da alma feminina, trazendo à luz as múltiplas facetas de Cora Coralina. O grupo Matula Cênica, conhecido por seus projetos culturais com enfoque no feminino, vê nesta iniciativa uma forma de contribuir para o bem-estar da comunidade e promover reflexões sobre a força e a resiliência das mulheres em nossa sociedade.

Com o apoio de editais de financiamento público para cultura, como o Fundo Municipal de Cultura e a Lei Paulo Gustavo, o grupo tem conseguido expandir suas atividades e impactar cada vez mais pessoas.

“Acreditamos no potencial transformador da arte e da cultura para promover a inclusão e o desenvolvimento humano. Esta iniciativa reflete nosso compromisso com a construção de uma cidade onde todos tenham acesso às oportunidades de crescimento e participação social, fortalecendo os laços comunitários e valorizando nossa diversidade”, destacou a secretária de Integração, Márcia Jacinta.