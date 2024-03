Temperatura em março deve chegar a 35º, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o calorão vai prevalecer em Goiás no mês de março. De acordo com o Inmet, a expectativa é que os termômetros cheguem a 35ºC, temperatura acima da média estadual, que é de 31ºC. Há previsões de que as chuvas retornem na segunda quinzena do mês de forma irregular, o que não deve aliviar o calorão.

A previsão é que o tempo fique abafado, pela grande quantidade de umidade e nebulosidade constante. Os meteorologistas esperavam que o período de chuvas fosse se estender até o final de abril, para compensar o longo período de seca do ano passado. Mas, as previsões indicam que isso não vai acontecer.