Terça-feira (10) terá 29°C e pancadas de chuva em Goiânia

Goiânia terá máxima prevista de 29°C nesta terça-feira (10). A previsão do tempo também aponta mínima de 19°C, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas na segunda metade do dia.

A manhã deve ser de nebulosidade, sem indicação de chuva. À tarde, as pancadas entram na previsão e continuam como possibilidade durante a noite. Os ventos devem permanecer fracos nos três períodos. Já a umidade relativa do ar deve oscilar entre 70% e 100%, conforme os dados informados para a capital.

Temperatura mínima tem tendência de queda

A mínima de 19°C aparece com tendência de queda. Para a máxima de 29°C, a indicação é de estabilidade. O principal destaque é a máxima abaixo dos 30°C, acompanhada de muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite.

Como a chuva aparece na previsão?

As pancadas são descritas como isoladas. Portanto, não há indicação de chuva uniforme em toda Goiânia ou de precipitação sem interrupções durante os períodos previstos. Essa característica é importante para quem se desloca entre diferentes regiões da cidade: as condições podem variar de um ponto para outro.

Confira o cenário por período

Manhã: muitas nuvens, com ventos fracos de leste a nordeste.

Tarde: muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os ventos continuam fracos, com direção de leste a oeste.

Noite: muitas nuvens e possibilidade de novas pancadas isoladas, com ventos fracos de leste a nordeste.

Quem tiver compromissos à tarde ou à noite deve considerar a possibilidade de chuva ao organizar os deslocamentos. Para quem sair cedo e retornar apenas no fim do dia, a previsão da manhã não resume o cenário esperado para toda a terça-feira.

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