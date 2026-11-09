Pai de Rony, atacante do Santos, é morto a facadas no Pará

O assassinato do pai de Rony foi confirmado pelo Santos FC. Marigerson Barbosa tinha 72 anos e foi morto a facadas. O clube paulista divulgou uma nota em suas redes sociais lamentando o episódio.

O crime ocorreu na cidade de Terra Alta, interior do Pará, cerca de 100km da capital do estado.

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Segundo boletim de ocorrência obtido pelo portal Metrópoles, a suspeita do crime foi presa preventivamente. Em junho deste mesmo ano, Rony havia comparecido à Terra Alta para visitar o pai.

Em post divulgado no Instagram, Rony lamentou a perda do pai:

“Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai. Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar esse difícil momento. Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia. Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.

Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família. Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente. Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.

‘O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.’ (Salmos 34:18) Que Deus conforte o nosso coração.”

Em atualização.