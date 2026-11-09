Grécia assina contrato para comprar até seis aeronaves brasileiras KC-390, da Embraer

Contrato assinado prevê três unidades firmes e opção de compra para mais três; primeira entrega à Força Aérea Helênica está prevista para 2027

O Ministério da Defesa Nacional da República Helênica assinou nesta segunda-feira (2) um contrato para a aquisição de três aeronaves multimissão KC-390 Millennium, da Embraer. O acordo, firmado por meio de um acordo governamental entre a Grécia e Portugal, prevê ainda opções de compra para mais três unidades, totalizando até seis aeronaves.

A primeira entrega à Força Aérea Helênica está prevista para 2027. A aquisição ampliará as capacidades de transporte aéreo e reabastecimento em voo do país e fortalecerá a interoperabilidade com a OTAN e forças aliadas.

O acordo

O contrato foi assinado em Atenas e representa a primeira aquisição do KC-390 por um membro da OTAN que não seja Portugal. A Grécia se torna o sétimo país europeu a selecionar a aeronave, juntando-se a Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Suécia.

Além das forças aéreas europeias, o KC-390 Millennium também foi adquirido pelo Brasil, pela República da Coreia, pelo Uzbequistão, pelos Emirados Árabes Unidos e pela Colômbia.

A aeronave

O KC-390 Millennium é uma aeronave militar de transporte de médio porte projetada no século XXI. Segundo a Embraer, ela oferece capacidade, confiabilidade, versatilidade e desempenho considerados incomparáveis em sua categoria.

A aeronave pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves militares de transporte de médio porte, voando mais rápido (470 nós) e mais longe. Ela é capaz de executar uma ampla gama de missões, incluindo transporte de cargas e tropas, lançamento de equipamentos e pessoal, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando a partir de pistas temporárias ou não pavimentadas.

Quando equipada com o sistema de reabastecimento aéreo de instalação rápida, pode atuar tanto como tanque quanto como receptor.

Interoperabilidade com a OTAN

A aquisição reflete uma tendência crescente entre os Estados-membros da União Europeia e da OTAN, que reconhecem a eficácia da aeronave para atender às necessidades atuais e futuras de defesa. A Grécia também se beneficiará de sinergias europeias em treinamento, suporte e logística.

A interoperabilidade é um requisito fundamental do projeto do KC-390. A aeronave integra comunicações avançadas, sistemas de missão e uma moderna arquitetura digital em uma única plataforma, permitindo operações conjuntas e de coalizão de forma integrada.

O que diz a Embraer

O presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, afirmou que a escolha da Grécia ressalta a confiança que importantes membros da OTAN possuem na aeronave. Ele destacou que o marco consolida a posição do Millennium como solução adequada para transporte aéreo entre os aliados da OTAN.

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