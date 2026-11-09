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Filho de Jango lança livro e revela bastidores da Operação Escorpião, que teria matado o ex-presidente

Obra escrita pelo filho do ex-presidente, João Vicente Goulart, em parceria com o jornalista Alex Solnik, reconstrói os últimos anos de Jango no exílio e conclui que ele não morreu de causas naturais


Fábio Prado Por Fábio Prado em 09/11/2026 - 18:26

Filho de Jango lança livro e revela bastidores da Operação Escorpião, que teria matado o ex-presidente
Filho de Jango lança livro e revela bastidores da Operação Escorpião, que teria matado o ex-presidente - Foto: Reprodução/Internet

Obra escrita pelo filho do ex-presidente, João Vicente Goulart, em parceria com o jornalista Alex Solnik, reconstrói os últimos anos de Jango no exílio e conclui que ele não morreu de causas naturais

O livro As duas mortes de Jango – O crime que a ditadura tentou esconder, publicado pela Matrix Editora, chega às livrarias neste mês com uma conclusão que contraria a versão oficial sobre o falecimento do ex-presidente João Goulart. A obra é assinada por João Vicente Goulart, filho de Jango, e pelo jornalista Alex Solnik.

A versão oficial, sustentada desde 1976, atribuiu a morte a um infarto fulminante ocorrido em 6 de dezembro daquele ano, na fazenda do ex-presidente em Mercedes, na Argentina. A ausência de autópsia e de exame toxicológico antes do sepultamento, porém, alimentou suspeitas que atravessaram décadas.

A tese do envenenamento

Os autores concluem que Jango foi vítima de envenenamento. Segundo o livro, agentes ligados à repressão acompanharam seus deslocamentos, aproximaram-se de sua rotina e adulteraram os medicamentos que ele utilizava para problemas cardíacos.

A obra descreve que os comprimidos foram substituídos por cápsulas preparadas para provocar uma parada cardíaca. O objetivo era fazer o crime parecer uma morte natural, decorrente das condições de saúde do ex-presidente.

A investigação também revela os bastidores da chamada Operação Escorpião, articulada dentro da estrutura repressiva da Operação Condor. A operação teria sido montada para vigiar e, posteriormente, executar o ex-presidente no exílio.

A exumação e o laudo inconclusivo

A morte de Jango só voltou a ser investigada de forma oficial décadas depois. Em novembro de 2013, os restos mortais do ex-presidente foram exumados em São Borja, no Rio Grande do Sul, no âmbito das investigações sobre violações de direitos humanos durante a ditadura militar.

O laudo pericial foi divulgado em dezembro de 2014 e considerado inconclusivo. Os exames, realizados por laboratórios no Brasil, em Portugal e na Espanha, não localizaram vestígios de substâncias que pudessem ter sido usadas para envenenar Jango.

Os peritos, no entanto, ressaltaram que a passagem do tempo — quase quatro décadas — poderia ter apagado resquícios de veneno. Por isso, a hipótese de assassinato não foi descartada.

A reação da família

A divulgação do laudo não encerrou a busca da família por respostas. Na época, João Vicente Goulart afirmou que o resultado não afastava a tese de envenenamento e defendeu a continuidade das investigações.

Ele cobrou das autoridades brasileiras acesso a documentos secretos de arquivos dos Estados Unidos e a tomada de depoimentos de agentes da CIA que atuaram na Operação Condor.

A obra retoma esses episódios e apresenta documentos, reportagens da época, depoimentos e o manuscrito de um integrante do serviço secreto uruguaio para sustentar a conclusão de que o envenenamento não foi apenas uma possibilidade, mas a verdadeira causa da morte.

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Fábio Prado

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