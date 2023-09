Terminal de Integração Hailé Pinheiro é inaugurado em Goiânia

Goiânia celebrou um marco significativo em sua história de transporte público com a inauguração do Terminal de Integração Hailé Pinheiro na manhã desta sexta-feira. Esse terminal é um componente essencial do sistema BRT Norte-Sul. O evento, que contoucomapresençado prefeito Rogério Cruz e de outras autoridades do poder público, simboliza o início deuma nova era na mobilidade urbanada capital goiana.

Estrategicamente situado na intersecção da Avenida Goiás Norte com a Perimetral Norte, o Terminal de Integração Hailé Pinheiro, que é o último a ser entregue, promete uma revolução no transporte público de Goiânia. A partir do sábado,16, os cidadãos tiveram acesso a um sistema de transporte moderno, eficiente e integrado que abrange toda a cidade.

O sistema BRT Norte-Sul, que se estende desde o Terminal Veiga Jardim, em Aparecida, até o Parque Atheneu, conectará Goiânia de ponta a ponta, passando por terminais cruciais, como Cruzeiro, Isidória, Paulo Garcia, Hailé Pinheiro e Recanto do Bosque.No Centro da capital, ele se conectará ao Eixo Anhanguera, tornandose um ponto crucial na rede de transporte público.

Com a conclusão do BRT Norte-Sul, serão conectadas 121 linhas operadas por uma média de 62 veículos equipados com ar-condicionado e portas dos dois lados.Ocorredor de 29,6 km, que inclui sete terminais e 36 estações, promete uma velocidade média entre 22 e 26 km/h, resultando em ganhos significativos de tempo de viagem, podendo chegar a até 40%.

O prefeito Rogério Cruz enfatizou a importância do projeto: “O BRT Norte-Sul vai beneficiar cerca de 150 mil passageiros que trafegam entre diversos pontos da capital, o que se traduz em avanços na mobilidade, estímulo ao comércio e economia, além de acessibilidade. Esse projeto vai melhorar a mobilidade de Goiânia, o trânsito e a qualidade de vida das pessoas.”

Com a inauguração do Terminal Hailé Pinheiro, o sistema BRT Norte-Sul se aproxima de sua conclusão, que contará com 121 linhas conectadas, 36 estações e uma velocidade média entre 22 e 26 km/h, resultando em uma redução considerável no tempo de viagem. A expectativa do prefeito Rogério Cruz é de concluir o projeto até o final de 2023.

BENEFÍCIO PARA O CIDADÃO

Fábio Sousa Chaves, representante do Setor Urias Magalhães em Goiânia, expressou o entusiasmo da população local com a perspectiva do Terminal de Integração Hailé Pinheiro melhorar o transporte público. A conclusão iminente do terminal e do BRT Norte-Sul sinaliza uma era de transporte público mais eficaz e acessível em Goiânia, impulsionando a mobilidade urbana na cidade.

Daniel Vilela, vice-governador, reiterou a determinação de finalizar o projeto até o fim do ano. Além disso, Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, enfatizou como o BRT pode estimular o uso do transporte público em detrimento do individual, alinhando-se ao conceito de cidades inteligentes.

INVESTIMENTOS

O Terminal Hailé Pinheiro se une aos já entregues Terminal Isidória, em julho de 2022, com investimento de R$ 19,5 milhões, e ao Terminal Paulo Garcia, em abril deste ano. Esses investimentos fortalecem a infraestrutura de transporte público em Goiânia e proporcionam mais opções de mobilidade para os cidadãos. “Com a entrega deste projeto, reafirmamos nosso compromisso com o progresso da cidade e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes”, conclui o prefeito Rogério.