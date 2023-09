Times goianos ganham prêmios da NFG que totalizam R$ 1 milhão

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, realizou nesta quinta-feira, 28, o terceiro sorteio do ano do Time Goiano do Coração (R$ 1 milhão) e o sorteio mensal da Nota Fiscal Goiana – NFG (R$ 200 mil), referente à extração nº 5803 da Loteria Federal, totalizando R$ 1,2 milhão. O Goianésia ganhou R$ 90 mil e o Vila Nova o prêmio de R$ 50 mil. Todos os times da primeira divisão do Campeonato Goiano concorreram. Os sorteios foram realizados pelo coordenador da NFG, Leonardo Vieira de Paula. Ele lembrou que “quem quiser conferir os resultados pode acessar os sites da Secretaria da Economia e da NFG”.

“O Governo de Goiás, por intermédio da Secretaria da Economia e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), trouxe mais esse benefício para os clubes que disputam o Campeonato Goiano de Futebol. Eu quero parabenizar as equipes que receberam as premiações de R$ 90 mil e R$ 50 mil e lembrar que as ações do governo têm fortalecido o esporte em todas as suas modalidades, em todas as regiões do estado e atingido atletas de todas as idades”, assinalou o superintendente da Seel, Adriano Aguiar.

O presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Décio Caetano, parabenizou o Governo de Goiás pela iniciativa, “pelo incentivo dado ao futebol goiano” e, durante entrevista, conclamou os torcedores, especialmente os do colorado, a se cadastrarem na Nota Fiscal Goiana. “Com esse recurso temos investido na infraestrutura do Vila Nova, salários, nos jogadores e muito mais”, comemorou.

Além dos prêmios mensais em dinheiro, os inscritos na NFG recebem desconto de até 10% no IPVA. Para participar do programa, basta entrar no site economia.go.gov.br/nfgoiana, clicar em “cadastre-se” e preencher os dados solicitados. Lembrando que em dezembro o Governo de Goiás vai sortear R$ 1,7 milhão em prêmios, sendo R$ 700 mil para os consumidores e R$ 1 milhão referente ao Time Goiano do Coração.

Time Goiano do Coração

A premiação dos times ocorre a cada três meses (março, junho, setembro e dezembro). As equipes são contempladas de acordo com a pontuação dos torcedores que indicaram o time do coração no site da nota goiana. Nem todos os inscritos no programa, no entanto, identificam o time de preferência. Os interessados podem fazer a escolha no site www.economia.go.gov.br/nfgoiana.

São quatro premiações anuais de R$ 1 milhão cada, sendo uma fixa de R$ 240 mil dividida igualmente entre todos os times; R$ 370 mil divididos proporcionalmente entre os times de acordo com a média de bilhetes dos seus torcedores; R$ 250 mil divididos proporcionalmente entre os times de acordo com a quantidade de indicações de novos inscritos, além do sorteio de R$ 90 mil e de R$ 50 mil.

Nota Fiscal Goiana

No mesmo evento foi realizado o sorteio mensal da NFG, com 3.103.928 bilhetes gerados por quem incluiu o CPF nas compras de varejo. Foram distribuídos 158 prêmios com valor total de R$ 200 mil.

O maior prêmio de R$ 50 mil saiu para Cristiane Hirota Alves de Almeida, de Anápolis. Ganharam prêmios de R$ 10 mil Tatyane Martins Geraldine (Senador Canedo), Maria Gonçala Santos Silva (Cidade Ocidental) e Walisson Pereira Godoi (Goiânia). Já os contemplados com os prêmios de R$ 5 mil foram Ademar Eehara (Goiânia), Kamilly Vitória Pereira Silva (Goiânia), Marcos Aparecido Lemes Carvalho (Goiás) e Bruno Ferreira Soares (Brasília).

A lista completa dos times e dos consumidores está no site da Nota Fiscal Goiana.