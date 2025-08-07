TJ-GO impulsiona mais de 6 mil processos na Semana da Pauta Verde

Entre os dias 18 e 22 de agosto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) realizará a Semana da Pauta Verde, iniciativa nacional fomentada pelo Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb), ligado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A abertura do evento ocorrerá no dia 18, às 9 horas, no Salão Nobre da Presidência, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJGO no YouTube.

“A Semana da Pauta Verde é mais uma demonstração do compromisso do Judiciário com a agenda ambiental. Ao mobilizar nossas unidades para promover soluções eficazes em processos que tratam de temas sensíveis à sociedade, o TJGO reforça sua atuação em consonância com os princípios da sustentabilidade e da eficiência na prestação jurisdicional”, afirmou o presidente do TJGO, desembargador Leandro Crispim.

Durante a semana, serão impulsionados 6.167 processos judiciais de temática ambiental, incluindo 1.227 execuções fiscais, 4.480 ações diversas e 160 processos passíveis de conciliação. A atuação conjunta entre a Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça, NUPEMEC e Diretoria de Inteligência Artificial permitiu a triagem e organização desses feitos.

Coordenador das ações, o juiz auxiliar da Presidência Gustavo Assis Garcia destacou a importância da iniciativa. “Estamos falando de um esforço concentrado com impacto direto na política ambiental. A articulação entre tecnologia, métodos consensuais e gestão processual vai permitir que centenas de processos ambientais avancem com celeridade e responsabilidade institucional.”

A programação contempla também mutirões de conciliação e atividades voltadas à gestão processual ambiental, com a participação de magistradas, magistrados e representantes de diversas instituições do Sistema de Justiça. Além disso, será veiculado um vídeo institucional sobre a ação durante a solenidade de abertura.

A mobilização atende às diretrizes estabelecidas pelo CNJ e reforça o compromisso do Judiciário goiano com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. A metodologia aplicada foi desenvolvida com base em orientações nacionais, priorizando celeridade e solução adequada para os litígios de natureza ambiental.

