search
Justiça

TJ-GO impulsiona mais de 6 mil processos na Semana da Pauta Verde

Iniciativa nacional é fomentada pelo Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb), ligado ao Conselho Nacional de Justiça


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 07/08/2025 - 10:10

Pauta Verde
TJ-GO impulsiona mais de 6 mil processos na Semana da Pauta Verde

Entre os dias 18 e 22 de agosto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) realizará a Semana da Pauta Verde, iniciativa nacional fomentada pelo Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb), ligado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A abertura do evento ocorrerá no dia 18, às 9 horas, no Salão Nobre da Presidência, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJGO no YouTube.

“A Semana da Pauta Verde é mais uma demonstração do compromisso do Judiciário com a agenda ambiental. Ao mobilizar nossas unidades para promover soluções eficazes em processos que tratam de temas sensíveis à sociedade, o TJGO reforça sua atuação em consonância com os princípios da sustentabilidade e da eficiência na prestação jurisdicional”, afirmou o presidente do TJGO, desembargador Leandro Crispim.

Durante a semana, serão impulsionados 6.167 processos judiciais de temática ambiental, incluindo 1.227 execuções fiscais, 4.480 ações diversas e 160 processos passíveis de conciliação. A atuação conjunta entre a Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça, NUPEMEC e Diretoria de Inteligência Artificial permitiu a triagem e organização desses feitos.

Coordenador das ações, o juiz auxiliar da Presidência Gustavo Assis Garcia destacou a importância da iniciativa. “Estamos falando de um esforço concentrado com impacto direto na política ambiental. A articulação entre tecnologia, métodos consensuais e gestão processual vai permitir que centenas de processos ambientais avancem com celeridade e responsabilidade institucional.”

A programação contempla também mutirões de conciliação e atividades voltadas à gestão processual ambiental, com a participação de magistradas, magistrados e representantes de diversas instituições do Sistema de Justiça. Além disso, será veiculado um vídeo institucional sobre a ação durante a solenidade de abertura.

A mobilização atende às diretrizes estabelecidas pelo CNJ e reforça o compromisso do Judiciário goiano com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. A metodologia aplicada foi desenvolvida com base em orientações nacionais, priorizando celeridade e solução adequada para os litígios de natureza ambiental.

Três senadores por Goiás assinam pedido de impeachment de Moraes

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

prisão domiciliar
Justiça

Defesa de Bolsonaro recorre contra prisão domiciliar

07/08/2025
MPGO obtém condenação por esquema de funcionário fantasma em Aparecida de Goiânia
Justiça

MPGO obtém condenação por esquema de funcionário fantasma em Aparecida de Goiânia

06/08/2025
Vilmar Mariano
Justiça

Justiça Eleitoral torna inelegíveis Vilmar Mariano e ex-primeira dama de Aparecida

06/08/2025
Saneago crime ambiental
Justiça

Saneago é condenada por crime ambiental após lançamento de esgoto em rio na cidade de Goiás

05/08/2025
TST ministro Vieira
Justiça

Ministro Vieira de Mello Filho é eleito presidente do TST para o biênio 2025/2027

04/08/2025
Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos
Brasil

Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

07/08/2025
Senado
Poder

Oposição desocupa Senado sem acordo para impeachment de Moraes

07/08/2025
Bolsonaro Moraes
Poder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber Tarcísio e outros aliados em casa

07/08/2025
Conselho de Saúde rejeita terceirização do SAMU e gestão nega intenção de mudança
Cidades

Conselho de Saúde reage à proposta de consórcio para o SAMU e Prefeitura nega mudança

07/08/2025
Pesquisa