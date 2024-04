Totus Tuus 2024 receberá visita histórica de imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes e relíquias de Santa Bernadette

Pela primeira vez na história, o Brasil se prepara para receber duas preciosidades da fé católica: a imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes e as relíquias de Santa Bernadette Soubirous. Este momento histórico ocorrerá no dia 25 de maio durante a 9ª edição do Totus Tuus, o maior evento mariano do Centro-Oeste, que promete reunir milhares de fiéis no Ginásio Goiânia Arena em um momento de profunda espiritualidade e devoção.

A imagem peregrina, que tem inspirado fé e esperança em corações ao redor do mundo, chegará diretamente da França, onde as aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette em 1858, na pequena cidade de Lourdes, marcaram um dos eventos mais significativos na história da devoção Mariana. Acompanhando a imagem, as relíquias de Santa Bernadette, que após percorrerem diversos países, trazem ao Brasil a oportunidade única de proximidade com a Santa que testemunhou a presença da Mãe de Deus.

O diretor espiritual do evento, Padre Marcos Rogério, esteve recentemente em Lourdes, na França, reunido com os representantes do Santuário e traçando todos os detalhes da vinda da imagem peregrina ao Brasil, “Esse ano teremos o Totus Tuus da graça, da cura, da Mãe que sai da França e vem até o Brasil para um evento histórico”, disse.

O Totus Tuus 2024 é um evento já consolidado na região centro-oeste, conhecido por sua capacidade de mobilizar a comunidade católica em um dia repleto de orações, reflexões e celebrações. A entrada é 1kg de alimento não perecível, e caravanas de diversas partes do país já estão se organizando para o tradicional evento. Este ano, o evento contará com a presença de importantes figuras eclesiásticas e artistas renomados, promovendo um ambiente de fé e comunhão. As atrações serão divulgadas em breve.

A chegada destes símbolos sagrados ao Brasil não é apenas um marco religioso, mas também um momento de grande alegria e celebração para todos os devotos. A imagem e as relíquias serão recebidas com honras e conduzidas desde a sua chegada, até a data do evento, onde os fiéis poderão vivenciar momentos de oração e veneração.

Realização

O Totus Tuus 2024 é realizado pela Associação Assunção e co-realizado pelo SESC Goiás, organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção e Arquidiocese de Goiânia e em parceria com outras organizações. Apoio financeiro do Programa Goyazes | SECULT | Governo de Goiás.