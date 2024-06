Começou na sexta-feira, 28, a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. Até o próximo dia

7 de julho, a cidade receberá devotos de todas as partes do país, muitos depois de longos percursos a

pé e em carros de boi, revivendo um costume secular. Segundo maior evento do gênero no país, atrás

apenas de Aparecida do Norte (SP), tem importância para Goiás em vários aspectos.

A importância religiosa é inquestionável. O evento deve reunir neste ano, segundo previsão dos

organizadores, cerca de 3 milhões de visitantes nos dez dias de festa, com público maior, como já é

tradição, no último dia.

Esse aumento da população da cidade nos dias de festa tem reflexos positivos na economia do

município, em especial para os setores hoteleiro e de restaurantes, passando por todos os elos da

corrente do turismo religioso. No ano passado, a prefeitura projetou uma movimentação de cerca de R$

45 milhões na economia local.

A romaria também tem seu componente político. A missa da manhã de encerramento da festa é o ponto

alto, quando costumam se reunir no local destinado às autoridades o governador (independentemente

da convicção religiosa), senadores, deputados, prefeitos, vereadores e aspirantes a políticos. Neste ano

de eleição nos municípios, a movimentação deverá ser bem intensa.

São dez dias em que a atenção dos goianos estará voltada para o que acontece na cidade que faz parte

da região metropolitana. A organização da festa envolve não só a igreja católica, mas governos em

diversos níveis. A programação é intensa, com missas sendo celebradas no santuário-basílica e na

igreja matriz, desfiles de carros de boi, encontros de carreiros, cavaleiros e muladeiros, belíssimas

procissões. Uma festa de goianidade, tradição e fé.