search
Brasil

Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM

"Famílias passam a enfrentar sofrimento prolongado", disse presidente


Agência Brasil Por Agência Brasil em 26/09/2025 - 16:16

trânsito mortes
Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo, frisou nesta sexta-feira (16) que os dados referentes ao trânsito no Brasil são preocupantes. Ao participar do 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador, ele apresentou estimativas que indicam que mais de 32 mil pessoas morrem todos os anos em sinistros de trânsito no país ─ uma média de 92 vítimas por dia. Para cada vida perdida, há pelo menos 10 com sequelas graves ou permanentes.

“Falamos de jovens que deixam de estudar, homens e mulheres impossibilitados de trabalhar, famílias que passam a conviver com a dependência e o sofrimento prolongado. Esse cenário nos coloca no ranking mundial entre os países com maior número absoluto de vítimas no trânsito, ao lado de nações muito mais populosas, como Índia e China.”

Diante desse cenário, Hiran Gallo defendeu que a medicina do tráfego é uma especialidade que vai além da atuação clínica, já que une a prática médica ao compromisso e à ação social, fornecendo dados, análises e soluções que orientam decisões do Estado brasileiro e políticas públicas.

Durante o evento, ele destacou ainda os custos provocados por sinistros de trânsito, classificados por ele como “astronômicos”. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimam o impacto anual em R$ 50 bilhões.

“É o resultado da soma de despesas hospitalares e com reabilitação aos gastos da previdência social e aos prejuízos na produtividade”.

“Esse valor seria suficiente para construir centenas de hospitais de médio porte ou milhares de escolas públicas. Cada sinistro grave no trânsito representa não apenas tragédias pessoais e familiares, mas também um prejuízo para a coletividade, ao drenar recursos públicos que poderiam ajudar no fortalecimento de nossa saúde, educação e segurança”, concluiu.

Cora reúne acolhimento humanizado e tecnologia de ponta no tratamento do câncer infantojuvenil

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

(crédito: iStock)
Brasil

Facebook e Instagram despertam mais desconfiança em consumidores

26/09/2025
Câmara aprova urgência a projeto que isenta do IR salários de até R$ 5 mil - Foto: Câmara Federal
Poder

Desaprovação da Câmara sobe a 70%, aponta pesquisa Ipespe

26/09/2025
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Brasil

Um apostador de Goiânia fez a quina da Mega-Sena

26/09/2025
indígena Maranhão
Brasil

Morre último sobrevivente de povo indígena no Maranhão

25/09/2025
Consumidores devem ficar atentos às próximas etapas da recuperação judicial da 123 Milhas
Brasil

Consumidores devem ficar atentos às próximas etapas da recuperação judicial da 123 Milhas

25/09/2025
trânsito mortes
Brasil

Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM

26/09/2025
Goiânia lança cabine pioneira de telemedicina com presença da vice-prefeita Coronel Cláudia
Saúde

Goiânia lança cabine pioneira de telemedicina com presença da vice-prefeita Coronel Cláudia

26/09/2025
Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí
Cidades

Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí

26/09/2025
Preso acidente motociclista
Cidades

Preso motorista acusado de provocar acidente que matou motociclista

26/09/2025
Pesquisa