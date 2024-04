TRE-GO realiza projeto itinerante Eleições Inclusivas 2024

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), por meio da Assessoria de Atendimento, Sustentabilidade e Suporte às Zonas, realiza, nos dias 3, 4 e 5 de abril, o Projeto Eleições Inclusivas 2024, de atendimento eleitoral itinerante para pessoas com deficiência.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Goiânia e outras prefeituras da região metropolitana da capital, o projeto terá início na Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego).

A iniciativa visa a garantir a identificação dos eleitores e eleitoras com deficiência no cadastro eleitoral para promover a acessibilidade no processo eleitoral, a fim de que as pessoas possam exercer plenamente o direito ao voto.

A abertura terá início às 8h30 do dia 3 de abril, com a presença do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e do juiz do Tribunal Pleno Adenir Teixeira Peres Júnior.

Durante os dias 3, 4 e 5, um servidor da Justiça Eleitoral goiana estará na Adfego com um kit de atendimento móvel para realizar o cadastro dos eleitores com deficiência.