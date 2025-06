O Cine Cultura recebe nesta quinta-feira (5/6), três estreias imperdíveis para os apaixonados pela sétima arte. A primeira é a exibição conjunta de dois clássicos do cinema nacional dirigidos por Jorge Furtado: o icônico curta-metragem “Ilha das Flores” (1989), um dos mais premiados da história do país, e o longa “Saneamento Básico, o Filme” (2007), protagonizado por Wagner Moura, Camila Pitanga e Lázaro Ramos. A dobradinha oferece ao público a chance de revisitar o olhar crítico e bem-humorado de Furtado sobre a sociedade brasileira.

Outra novidade é o aguardado “Oh, Canadá“, novo filme do consagrado cineasta Paul Schrader, roteirista de “Taxi Driver“. O longa, protagonizado por Richard Gere e Uma Thurman, promete provocar reflexões com sua narrativa intensa e personagens complexos, marcas registradas do diretor.

Completando a programação, a animação australiana “Memórias de um Caracol” chega ao Cine Cultura após conquistar mais de 70 indicações em festivais internacionais, incluindo o Oscar e o Globo de Ouro. Vencedor do último Festival de Annecy, considerado o Oscar da animação, o filme se destaca por sua sensibilidade estética e narrativa envolvente.

Também seguem em exibição na sala os longas-metragens Ritas, do diretor Oswaldo Santana, Homem com H, de Esmir Filho, e Betânia, do cineasta Marcelo Botta.

Além das estreias, o público poderá participar da Sessão Iluminar, marcada para quarta-feira, 11 de junho, às 14h. Nesta edição, a sessão formativa será dedicada ao cinema do premiado cineasta tailandês Apichatpong Weerasethakul, conhecido por sua linguagem poética e contemplativa. A entrada é gratuita.

O Cine Cultura está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, e oferece sessões diárias. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com pagamento em dinheiro ou via PIX. Às segundas-feiras, todos pagam meia-entrada.

Sinopses

Oh, Canadá (2025, EUA, 16 anos, 91 min, dir: Paul Schrader)

Leonard Fife (Richard Gere), um dos sessenta mil fugitivos e desertores que fugiram para o Canadá para não servir no Vietnã, compartilha todos os seus segredos para desmitificar sua vida mitificada.

Betânia (2025, Brasil, 12 anos, 123 min, dir: Marcelo Botta)

Depois de perder seu marido, a parteira Betânia se muda para o povoado onde nasceu, mas jamais habitou. Empurrada pelo som ancestral do Bumba Meu Boi, pela força da família e da comunidade, Betânia tenta renascer, assim como as flores que desabrocham nos Lençóis durante a seca.

Ritas (2025, Brasil, 14 anos, 83 min, dir: Oswaldo Santana)

É no processo de “arqueologia pessoal”, que se apresenta através das brechas da vida, que a cantora Rita Lee narra o que todos veem, de uma maneira que ninguém jamais viu: Rita poeta, compositora, instrumentista, escritora, eremita e musa.

Homem Com H (2025, Brasil, 16 anos, 130 min, dir: Esmir Filho)

A história de Ney Matogrosso ganha vida em “Homem com H”, que retrata sua jornada da infância rebelde ao estrelato. Filho de militar, enfrenta conflitos que moldam sua arte. Brilha no Secos e Molhados e, em carreira solo, se reinventa.

Memórias de Um Caracol (2025, Austrália, 14 anos, 94 min, legendado, dir: Adam Elliot)

Grace é uma garota solitária que coleciona caracóis ornamentais. Ainda jovem ela foi separada do irmão gêmeo e a partir daí entrou em uma espiral contínua de ansiedade e angústia. Apesar das dificuldades, a menina volta a encontrar inspiração e esperança quando inicia uma amizade duradoura com uma idosa excêntrica chamada Pinky.

Saneamento Básico, O Filme (2007, Brasil, 12 anos, 116 min, dir: Jorge Furtado)

Moradores de uma pequena vila se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção.

Ilha das Flores (1989, Brasil, 12 anos, 14 min, dir: Jorge Furtado)

A partir de um tomate, o filme revela o drama dos moradores de Ilha das Flores, que procuram alimento no lixo.

Confira a programação de 05 a 11/06

Dia 05/06 – Quinta-feira

14h15 – Ritas (14 anos)

16h – Oh, Canadá (16 anos)

17h50 – Memórias De Um Caracol (14 anos)

19h45 – Ilha Das Flores + Saneamento Básico (12 anos)

Dia 06/06 – Sexta-feira

15h – Ilha Das Flores + Saneamento Básico (12 anos)

17h30 – Memórias de Um Caracol (14 anos)

19h30 – Homem Com H (16 anos)

Dia 07/06 – Sábado

13h45 – Memórias de Um Caracol (14 anos)

15h40 – Ritas (14 anos)

17h20 – Homem Com H (16 anos)

20h – Oh, Canadá (16 anos)

Dia 08/06 – Domingo

15h – Betânia (12 anos)

17h30 – Memórias de Um Caracol (14 anos)

19h30 – Ilha Das Flores + Saneamento BásicO (12 anos)

Dia 09/06 – Segunda-feira

14h – Memórias de Um Caracol (14 anos)

16h – Oh, Canadá (16 anos)

18h – Ritas (14 anos)

19h45 – Betânia (12 anos)

Dia 10/06 – Terça-feira

14h30 – Betânia (12 anos)

17h00 – Homem Com H (16 anos)

19h40 – Ilha das Flores + Saneamento Básico (12 anos)

Dia 11/06 – Quarta-feira

14h – Sessão Iluminar: Apichatpong Weerasethakul e o slow cinema – análise dos

filmes de Apichatpong Weerasethakul pelo professor Rodrigo Cássio (UFG), pelo crítico

e pesquisador Thiago Rabelo e pelo curador Fabrício Cordeiro

17h – Memórias de Um Caracol (14 anos)

18h50 – Oh, Canadá (16 anos)

20h35 – Ritas (14 anos)